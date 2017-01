Attaque contre une mosquée: les policiers du N.-B. gardent l’oeil ouvert

Malgré l’attaque terroriste de Québec, les policiers du Nouveau-Brunswick n’ont pas reçu de directive spéciale afin d’augmenter la sécurité autour des mosquées de la province. Ils gardent toutefois un œil ouvert.

Dimanche, plusieurs personnes ont ouvert le feu dans le Centre culturel islamique de Québec, tuant six personnes et en blessant huit autres.

«La GRC sera proactive et va tendre la main au leadership des mosquées dans la province et aussi des agences ou des groupes multiculturels afin de savoir si on peut les aider d’une quelconque manière», a indiqué le gendarme Hans Ouellette, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

À Moncton, la GRC n’a pas augmenté ses patrouilles dans le secteur de la mosquée, mais reste sur le qui-vive.

«On continue nos patrouilles partout comme à l’habitude. Il n’y aucune indication qu’il pourrait y avoir un problème à la mosquée de Moncton. On va garder un œil ouvert sur ça, comme n’importe quoi d’autre en ville. À part de ça, il n’y a rien de spécial qui est fait aujourd’hui», a précisé le sergent André Pépin du détachement du service Codiac de la GRC.

Aucune menace envers la communauté musulmane au Nouveau-Brunswick n’a été reçue depuis l’attaque de Québec qui a fait six victimes et huit blessés – dont cinq très graves -, dimanche.

«Si on avait reçu une menace, c’est sûr qu’on aurait fait des opérations. On aurait aussi publié un communiqué de presse. Pour le moment, tout semble normal de notre côté», a avancé le gendarme Ouellette.

«C’est sûr qu’on pense à nos collègues à Québec et aux gens que nous avons perdus. C’est sûr qu’on reste aux aguets et on surveille la situation de près», a tenu à ajouter le policier.

Le président de la SANB, Kevin Arseneau a par ailleurs condamné l’attentat dans la capitale de la Belle province.

«L’Acadie du Nouveau-Brunswick condamne et pleure l’attaque sur la communauté musulmane à Québec . Solidarité et amour, sœur et frère!», a-t-il écrit sur Twitter lundi matin.

«C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle de l’acte haineux qui s’est produit à Québec hier soir. Le Canada a toujours été un pays qui célèbre sa diversité et qui fait la promotion de la tolérance et de l’harmonie», a confié le premier ministre Brian Gallant sur les médias sociaux.

L’attaque a ébranlé les Néo-Brunswickois et la communauté musulmane de la province. Mour Debadir est étudiant à l’Université de Moncton. Il est l’organisateur d’une vigile planifiée sur le campus de Moncton lundi soir à 19h.

«Ça m’a personnellement touché. Je suis au Canada depuis 2013. Je suis resté un peu partout au Canada, au Québec et à Moncton. La chose que j’ai apprise, c’est qu’en général les Canadiens sont de bonnes personnes», a confié le jeune homme se disant choqué qu’une telle chose se soit produite au Canada dans un lieu qui a déjà visité.

Il y a au moins trois mosquées au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, à Moncton et à Saint-Jean. Le jeune musulman originaire du Bénin avoue ne plus se sentir en sécurité depuis l’attentat de dimanche.

«Sincèrement, depuis hier soir (dimanche), je ne me sens plus vraiment en sécurité parce que ça s’est passé au Québec, donc ça peut se passer partout, n’importe quand, tu vois», a-t-il confié.

«Aujourd’hui, j’ai vraiment peur d’aller prier à la mosquée. Je ne sais pas, ça peut peut-être se passer. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais me laisser abattre par la peur, je vais quand même essayer d’aller prier», a-t-il ajouté.

Une vigile est aussi organisée à Fredericton, devant l’Hôtel de Ville, à 18h.

– Plus de détails à venir

