Bathurst: des commerces et des citoyens poussent encore leur neige dans la rue

La Ville de Bathurst, qui a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet, rappelle aux entreprises et aux citoyens qu’il est interdit de repousser la neige sur ses propriétés, sur les trottoirs et dans la rue.

Plusieurs plaintes, dénonçant la façon dont des commerçants ou leurs sous-traitants disposaient de la neige après une tempête, ont été acheminées à l’hôtel de ville.

«En raison des plaintes, nous avons remarqué que certaines situations étaient préoccupantes et nous avons profité de l’occasion afin de publier un avis à la population pour que tous les citoyens soient bien au fait de notre arrêté municipal», déclare Luc Foulem, le directeur des communications à la Ville de Bathurst.

Effectivement, la municipalité possède depuis 2004 une réglementation visant les rues, les trottoirs et les lieux publics. L’article 4 stipule qu«il est interdit à une personne de pousser la neige ou la glace enlevée d’un lot ou d’un bâtiment sur les voies publiques, les trottoirs ou sur autre lieu public».

«Nous avons des routes qui sont considérées comme étant prioritaires. C’est un cycle au complet qui prend environ quatre heures. Lorsque nos effectifs repassent et retrouvent un encombrement de neige sur le chemin ou sur le trottoir, provenant d’un terrain privé, ça cause un problème d’accès. Ça crée une obstruction pour les véhicules d’urgence et les automobilistes en général et c’est dangereux», insiste M. Foulem.

Toute personne qui contrevient au règlement municipal s’expose à une amende de 50$.

Le propriétaire de Franks Fur dit avoir reçu un courriel de la Corporation du centre-ville de Bathurst à ce propos. Jimmy Karatzios, dont le commerce est situé sur la rue Main, en a long à dire. Il est plutôt en colère quant aux mesures punitives auxquelles font face les récalcitrants.

«Ça ne me concerne pas parce que j’accumule la neige sur mon terrain et je la fais enlever par quelqu’un. Sauf que c’est nous qui déblayons le trottoir, et ce, même s’il appartient à la ville, parce que c’est bon pour nos affaires. Par contre, quand la charrue de la municipalité nettoie les rues et bouche mon entrée avec de la neige, qui en est responsable? C’est moi. Est-ce que je vais poursuivre la Ville?», soulève l’entrepreneur qui a pignon sur rue depuis 40 ans.

«Nous payons des taxes très élevées à Bathurst et si en plus il faut payer des amendes, c’est ridicule. Régler la situation devrait se faire amicalement», clame M. Karatzios, qui cherche à vendre son bâtiment pour prendre sa retraite.

M. Foulem spécifie que le but premier de l’avis public est de sensibiliser les commerçants et citoyens et non de leur imposer une amende.

La Ville de Moncton a également un arrêté, depuis 2010, qui bannit le dépôt de neige dans ses rues. Ceux qui enfreignent la loi sont passibles d’une contravention pouvant varier de 200$ à 2000$.