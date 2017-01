Verglas: le courant de retour presque partout dans Kent

Petit à petit, le courant se rétablit dans le comté de Kent. Plusieurs petites communautés isolées continuent de prendre leur mal en patience, mais l’électricité revient dans la majorité des villes et des centres plus densément peuplés.

Lundi, à 22h45, 1500 foyers étaient toujours privés de courant dans la région.

Alors que les élèves du District scolaire francophone Sud ont remonté à bord des autobus scolaire, lundi matin, ceux de Baie-Sainte-Anne et Pointe-Sapin ont passé une autre journée à la maison sans électricité.

L’école régionale de Baie-Sainte-Anne est la seule du district qui était fermée lundi en raison de la crise de verglas.

Ligouri Turbide, chef pompier de Baie-Sainte-Anne, estime que le courant sera rétabli dans la majorité des résidences de sa communauté avant mardi matin. En fin de journée lundi, il n’y avait plus de pannes à Pointe-Sapin, selon le site Internet d’Énergie NB.

Les premiers jours sans électricité ont été difficiles à Baie-Sainte-Anne et Pointe-Sapin. La semaine dernière, plusieurs résidants ont eu une mauvaise surprise quand ils se sont rendus à la seule station-service de la communauté afin d’acheter de l’essence pour leur génératrice. Le poste d’essence était lui aussi plongé dans le noir.

«Même si on avait des génératrices, ça prend de l’essence. On était obligé d’aller à Miramichi en chercher», explique M. Turbide. Un aller-retour d’une centaine de kilomètres.

Les pompiers ont ouvert les portes de la caserne de Baie-Sainte-Anne au public afin qu’il puisse se réchauffer et se nourrir.

Ailleurs dans Kent, des centaines de résidences sont toujours privées de courant. C’est le cas de bien des maisons à Saint-Charles, Aldouane, Acadieville et Bass River.

Kevin Arseneau, de la Ferme terre partagée de Pleasant Ridge, a dû faire preuve de débrouillardise dans la dernière semaine afin de prendre soin des animaux dans sa grange. Comme plusieurs résidents de districts de services locaux et communautés isolées de Kent, il n’avait toujours pas de courant lundi matin.

«Chez nous, ç’a été un peu difficile à cause de la grange. On n’était peut-être pas 100% prêt pour quelque chose d’aussi long. Mais on s’est adapté assez rapidement. On a installé une génératrice dans la grange. On pouvait la prendre dans la journée afin d’avoir de l’eau.»

M. Arseneau explique qu’il respecte la stratégie d’Énergie NB, qui priorise les pannes qui affectent le plus de clients.

Heureusement, le courant est revenu sur sa ferme en fin d’après-midi.

Richibucto est passée à deux doigts d’une pénurie d’eau

La ville de Richibucto a un réservoir d’eau en cas d’urgence. Avec une capacité de 250 000 gallons, il est capable d’alimenter les résidants de la ville pendant 48 heures sans électricité.

La panne de courant a frappé Richibucto vers 22h30, mardi dernier. Les employés d’Énergie NB ont réussi à rebrancher le système d’aqueduc de la municipalité à 19h30, jeudi.

«On utilise 115 000 à 120 000 gallons d’eau par jour. Le réservoir était à 90% vide», affirme le maire Roger Doiron.

Mis au courant de la situation, des employés de la ville de Bouctouche ont transporté 30 000 gallons d’eau potable à Richibucto. On a pas réussi toutefois à la verser dans le réservoir de la ville en raison d’un problème de pression dans les tuyaux.

M. Doiron a l’intention de tirer des leçons des pannes de la dernière semaine. La municipalité va notamment installer une génératrice pour alimenter son réseau d’aqueducs lors d’un sinistre ou un bris.