Taille minimale du homard: la grogne gagne en intensité

La grogne entourant l’augmentation de la taille minimale du homard dans le détroit de Northumberland continue de monter. Des pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard demandent à Ottawa d’imposer une taille minimale uniforme à la grande région et de limiter la hausse à 1mm, plutôt que 2mm.

L’an dernier, le ministère des Pêches et des Océans a annoncé une augmentation de la taille minimale de la carapace du homard pêché dans la zone de pêche 25, qui est partagée par les pêcheurs néo-brunswickois et prince-édouardiens. Après avoir passé de 72mm à 73mm, l’an dernier, elle doit passer à 75mm, en 2017, et 77mm, en 2018.

Le plan suscite la frustration chez les pêcheurs de l’Île-du-Prince-Édouard. Ils s’indignent du fait que les homardiers printaniers des zones 24 (au nord de l’île) et 26A (dans l’est du détroit de Northumberland, entre l’île et la Nouvelle-Écosse) ne seront pas assujettis aux mêmes hausses.

D’ici 2018, les homardiers insulaires de la zone 25 pêcheront le homard de 77mm et plus, alors que leurs confrères pêcheront ceux de 72mm.

Lee Knox, président de l’Association des pêcheurs du comté Prince, explique que les homards laissés à l’eau par les pêcheurs du détroit de Northumberland, à l’automne, seront récupérés par ceux des zones avoisinantes, le printemps suivant.

«Nous avons déjà vu cette situation se produire dans les années 1990. La taille minimale a haussé dans les zones 24 et 26A, mais pas dans la zone 25. Pendant des années, les débarquements dans le détroit de Northumberland diminuaient sans cesse, alors que ceux au nord de l’Île augmentaient. Ça crée des frustrations et des tensions entre les pêcheurs.»

Au début janvier, des pêcheurs de la zone 25 de l’Île-du-Prince-Édouard ont voté à 91% pour que la taille minimale du homard soit uniforme dans les eaux de l’île, selon le Journal Pioneer, un quotidien de Summerside. En d’autres mots, ils demandent au MPO d’augmenter la taille minimale partout, ou pas du tout.

M. Knox a confirmé à l’Acadie Nouvelle qu’une demande officielle a été envoyée au MPO. Il ajoute que les quelque 225 pêcheurs qu’il représente demandent aussi que l’augmentation de 4mm soit répandue sur quatre ans, plutôt que deux.

«Deux millimètres par an, c’est tout simplement trop», affirme-t-il.

M. Knox attend toujours une réponse d’Ottawa. Il espère avoir une rencontre avec le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc, afin de plaider sa cause.

Lors d’une récente réunion d’un comité consultatif sur le homard, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a «confirmé qu’il ne changera pas le cap» sur le plan d’augmentation de la taille minimale du homard, a mentionné à l’Acadie Nouvelle Michel Richard, de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Selon M. Knox, une pétition circule parmi les pêcheurs du Nouveau-Brunswick visant à ralentir le rythme des augmentations de la taille minimale. Environ 125 pêcheurs l’auraient signée.

En novembre, des pêcheurs de Kent s’étaient rassemblés à Sainte-Anne-de-Kent afin d’organiser un mouvement d’opposition au rythme de l’augmentation. Un des organisateurs avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que l’augmentation de 2mm pourrait provoquer une chute des débarquements de 25%, en 2017.