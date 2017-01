Verglas: 20 000 foyers sont toujours privés de courant

Les efforts se poursuivent partout dans l'est de la province (ici, à Baie Sainte-Anne), six jours après le passage de la tempête du verglas. - La Presse Canadienne: Diane Doiron

Plus de 21 800 clients sont toujours privés de courant au N.-B, lundi matin. Dans certains cas, certaines résidences et commerces sont sans électricités depuis mercredi, jour où la tempête de verglas a frappé avec le plus force.

À pareille heure dimanche, le nombre de sinistrés étaient de 31 000.

La situation demeure difficile dans la Péninsule acadienne où 15 092 clients sont toujours sans courant. Au plus fort de la panne, un peu plus de 23 000 bâtiments n’avaient pas l’électricité.

À pareille heure dimanche, ce nombre étaient de 20 021.

Dans Kent et le Grand Moncton, la situation s’améliore tranquillement. Le nombre de clients sans courant a chuté sous les 2500 dans Kent et 1080 dans le Sud-Est. Il était de plus de 10 000 jeudi soir dans chacune des deux régions.

La situation progresse également dans la région de Miramichi où le nombre d’abonnés sans électricité est de 2221, soit un peu plus de deux fois moins qu’il y 24 heures.

Enfin, la situation est pour ainsi dire réglée à Shediac où seulement 45 clients n’ont toujours pas retrouvé le courant.

Sur sa page web, Énergie NB affiche le message suivant:

«Nous vous remercions de votre patience pendant que nos équipes travaillent le plus rapidement possible, toujours en toute sécurité, pour rétablir le courant pour les clients. L’ordre de priorité des travaux est déterminé d’après les incidents de haute priorité, c’est-à-dire les pannes touchant le plus grand nombre de clients et les urgences.»