Verglas: un citoyen de Caraquet met en place un service d’aide pour les DSL [Vidéo]

La crise verglas qui en était lundi à son sixième jour au Nouveau-Brunswick donne lieu à de beaux exemples de solidarité. Un habitant de Caraquet a mis en place ce week-end un service d’aide pour les résidants des DSL des environs de Caraquet.

Ceux-ci reçoivent la visite de bénévoles. Ils peuvent également trouver refuge dans un centre qui leur est entièrement réservé.

«Je suis pompier volontaire à Caraquet. Je me suis demandé ce qu’on pouvait faire pour les DSL. Quand j’ai vu que les autorités ne bougeaient pas, j’ai décidé d’agir par moi-même. Pas en tant que pompier, mais en tant que citoyen qui se soucie du sort de sa communauté», déclare Jimmy Lanteigne.

Dimanche, lui et ses proches ont lancé un appel sur Facebook et se sont organisés pour faire du porte-à-porte du côté de Saint-Simon.

«Tout le monde allait bien dans ce coin-là. On a commencé à 18h et on a fini à 1h du matin.»

Dans le même temps, il a transformé le 154 boulevard Saint-Pierre Ouest – une bâtisse qu’il a acquise pour en faire un commerce – en structure d’hébergement d’urgence et de quartier général de ses opérations.

Le 154, boulevard Saint-Pierre Ouest à Caraquet est devenu un centre d’hébergement et un point de collecte de denrées et de produits d’hygiène pour les résidants des DSL. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard Lundi, des bénévoles se sont relayés le long de la route 350 dans les DSL pour faire du porte-à-porte et s’assurer que les résidants allaient bien. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Son initiative a pris de l’ampleur lundi. Le local du centre-ville de Caraquet est devenu un point de collecte où de nombreux bénévoles viennent proposer leur aide ou apporter des produits de première nécessité. En ce début de semaine, le va-et-vient était incessant.

«Les Acadiens sont généreux. Quand je vois tout ça, ça me donne des frissons, commente Edna, la mère de Jimmy. Je savais que mon fils avait un grand cœur. Il me le prouve une fois encore.»

Après Saint-Simon, la veille, Jimmy Lanteigne et une équipe de bénévoles ont arpenté la route 350, qui relie Pokemouche à Rang-Saint-Georges. Ils étaient accompagnés de deux pompiers de Grande-Anse.

«On est tous OK par chez nous, on a vérifié. Si on peut continuer à aider, on le fait. Ça nous paraît normal», confie l’aide-chef pompier, Michel Landry.

Pour leur tournée, ces secouristes anonymes comme ils se sont surnommés ont distribué de l’eau et de la nourriture, principalement. À Pokemouche, les Mallet étaient agréablement surpris par cette visite.

«On a perdu le courant mercredi. Ça fait plus de 122 heures qu’on vit sans. On a compté et on n’a vu personne», souligne Noëlla Mallet.

En ces temps difficiles, elle héberge sa mère, domiciliée à Maltempec.

«On est cinq à la maison et j’ai une fille handicapée qui demande des soins quotidiens», poursuit la mère de famille.

Malgré la crise, elle et les siens font face.

«Pour la nourriture, on s’entraide avec les voisins. Pour l’eau des toilettes, on fait fondre de la neige», indique Harie Mallet, le patriarche.

Sa femme ne cache pas sa déception.

«On se sent isolé, abandonné. C’est décourageant.»

Sur sa page Facebook, la municipalité de Caraquet a publié, lundi, le message suivant: «La ville déploie tous les efforts possibles pour aider sa population à traverser la crise actuelle. Nous sommes conscients que des gens des DSL environnants ont également besoin d’aide. Cependant les DSL, ou districts de services locaux, sont sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.»