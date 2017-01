Verglas: les militaires sont prêts à travailler 24 heures par jour [Vidéo]

Les membres des Forces armées canadiennes sont arrivés dans la Péninsule acadienne pour prêter main-forte aux équipes d’Énergie NB. Une tempête de verglas a laissé plusieurs dizaines de milliers de foyers dans le noir au Nouveau-Brunswick. Les régions de Lamèque et de Miscou figurent parmi les secteurs les plus durement touchés.

Les militaires sont arrivés à Lamèque lundi matin vers 9h30. Le poste de commandement principal a été établi à l’école communautaire Soeur-Saint-Alexandre où la majorité des troupes seront basées.

D’autres postes seront mis sur pied à Miscou et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Environ 200 militaires sont attendus. Ils sont prêts à rester pendant dix jours, explique le Major Turmel Chiasson, assistant commandant du détachement spécial déployé dans la Péninsule acadienne. Le soldat est lui-même originaire de Pigeon Hill.

«Aujourd’hui, nos troupes arrivent et nous allons établir notre poste de commandement dans l’école. Nous allons donner les briefings aux gens sur le terrain pour leur dire ce qu’ils auront à faire au cours des prochains jours.»

«Évidemment, nous espérons que ça ne dure pas dix jours, mais nous sommes prêts à rester pendant ce temps. Nous avons assez d’effectifs pour travailler jour et nuit. Nous allons établir nos priorités en ayant en tête de ne pas brûler nos gens, mais nous avons assez de personnes pour travailler 24 heures par jour.»

Selon le Major Chiasson, la tâche principale des Forces armées canadiennes consistera à participer à la remise en état du réseau routier et de livrer du matériel d’urgence aux sinistrés. Selon Environnement Canada, une vague de froid va frapper la région au cours des prochains jours.

Mardi, le thermomètre doit chuter à – 18 degrés Celsius. Les militaires entendent travailler de près avec les autorités civiles déjà sur place.

«On va livrer des biens et du matériel chez les gens comme de la nourriture et de l’essence. On va aider avec le nettoyage des routes pour épauler Énergie NB, surtout avec tous les arbres qui sont tombés. On va aussi faire du porte-à-porte. Les pompiers et les policiers travaillent avec acharnement pour s’assurer que les gens soient en sécurité. On va les aider dans ce rôle-là.»

Après avoir servi au Congo et en Afghanistan, le major Chiasson est honoré de pouvoir servir dans sa région natale.

«J’avoue que je n’aurai jamais cru que je serai venu dans la Péninsule acadienne avec mon emploi. Ça me fait super plaisir. Je n’étais pas censé au début, mais je me suis fait appeler hier, donc je suis content d’être ici.»

Des résidants en attente à Miscou

L’Île Miscou figure sur la liste de priorités des Forces armées canadiennes. Lundi après-midi, 420 clients étaient touchés par une panne d’électricité, soit la vaste majorité de la population. Un centre de réchauffement a été établi dans la caserne du service d’incendie de Miscou. Une poignée de résidants y ont même passé quelques nuits. L’endroit est bien équipé en nourriture et en eau. Lors de notre passage, des gens étaient en train de préparer un bouillon au poulet pour le dîner.

Johnny Stewart, président du DSL de Miscou, est bien content que l’armée vienne soutenir les efforts des autorités locales et d’Énergie NB. L’infrastructure à Miscou a été relativement épargnée, rappelle M.Stewart, mais les résidants de l’île pourraient encore attendre quelques jours avant de voir le rétablissement du courant. Selon M.Stewart, la société de la Couronne en fait beaucoup pour accommoder la population de Miscou dans cette situation.

«Le directeur d’Énergie NB est venu faire un tour ici pour nous dire qu’ils font l’effort nécessaire pour nous rebrancher, mais là pour dire quand est-ce que ça va arriver, c’est difficile de le savoir exactement.»

«Il n’y a pas trop de dommage à Miscou comme tel, seulement quelques poteaux sont tombés. Ils vont mettre l’accent sur la réparation des lignes principales. Ce ne seront peut-être pas toutes les maisons qui auront de l’électricité au départ, mais il y en aura au moins quelques-unes.» – DC

Une infrastructure solide, malgré les dégâts

En fin de semaine, le PDG d’Énergie Nouveau-Brunswick, Gaëtan Thomas, annonçait que le verglas a eu raison de 350 à 400 poteaux d’électricité. Malgré les dommages, l’infrastructure est robuste, affirme M.Thomas, au point où des ingénieurs lui ont affirmé les dégâts auraient pu être pires.

«Il y a beaucoup de nouveaux poteaux qui ont cassé et c’est vraiment à cause du poids de la glace. Ces poteaux ont été conçus pour les régions côtières et elles répondent aux meilleurs standards au Canada.»

S’il est difficile de protéger les câbles à haute tension lors de violentes tempêtes, la réalité des changements climatiques pousse les provinces à entamer un dialogue sur de possibles changements à venir. Les coûts seraient toutefois très élevés.

«On me dit que la dernière fois qu’une tempête de cette envergure a eu lieu était en 1959. Est-ce qu’on va tout refaire le réseau électrique pour des milliards de dollars? C’est une question qu’il faut se poser. On travaille avec des collègues partout au Canada pour trouver une réponse ensemble.» – DC

La sécurité d’abord

Questionné par les journalistes à ce sujet, le premier ministre Brian Gallant n’a pas souhaité parler des coûts associés à la crise de verglas. La province mise d’abord et surtout sur la sécurité et le bien-être des citoyens. Au cours des prochains jours, le gouvernement provincial entend demander de l’assistance financière auprès du fédéral, explique M.Gallant. – DC