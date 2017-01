Verglas: les militaires sont prêts à travailler 24 heures par jour [vidéo]

Les membres des Forces armées canadiennes sont arrivés dans la Péninsule acadienne pour prêter main-forte aux équipes d’Énergie NB. Une tempête de verglas a laissé plusieurs dizaines de milliers de foyers dans le noir au Nouveau-Brunswick. Les régions de Lamèque et de Miscou figurent parmi les secteurs les plus durement touchés.

Les militaires sont arrivés à Lamèque lundi matin vers 9h30. Le poste de commandement principal a été établi à l’école communautaire Soeur-Saint-Alexandre où la majorité des troupes seront basées.

D’autres postes seront mis sur pied à Miscou et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Environ 150 militaires sont attendus. Ils sont prêts à rester pendant dix jours, explique le Major Turmel Chiasson, assistant commandant du détachement spécial déployé dans la Péninsule acadienne. Le soldat est lui-même originaire de Pigeon Hill.

«Aujourd’hui, nos troupes arrivent et nous allons établir notre poste de commandement dans l’école. Nous allons donner les briefings aux gens sur le terrain pour le dire ce qu’ils auront à faire au cours des prochains jours.»

«Évidemment, nous espérons que ça ne dure pas dix jours, mais nous sommes prêts à rester pendant ce temps. Nous avons assez d’effectifs pour travailler jour et nuit. Nous allons établir nos priorités en ayant en tête de ne pas brûler nos gens, mais nous avons assez de personnes pour travailler 24 heures par jour.»

Selon le Major Chiasson, la tâche principale des Forces armées canadiennes consistera à participer à la remise en état du réseau routier et de livrer du matériel d’urgence aux sinistrés. Selon Environnement Canada, une vague de froid va frapper la région au cours des prochains jours.

Mardi, le thermomètre doit chuter à – 18 degrés Celsius. Les militaires entendent travailler de près avec les autorités civiles déjà sur place.

«On va livrer des biens et du matériel chez les gens comme la nourriture et l’essence. On va aider avec le nettoyage des routes pour aider Énergie NB, surtout avec tous les arbres qui sont tombés. On va aussi faire du porte-à-porte. Les pompiers et policiers travaillent avec acharnement pour s’assurer que les gens soient en sécurité. On va les aider dans ce rôle-là.»

Après avoir servi au Congo et en Afghanistan, le Major Chiasson est honoré de pouvoir servir dans sa région natale.

«J’avoue que je n’aurai jamais cru que je serai venu dans la Péninsule acadienne avec mon emploi. Ça me fait super plaisir. Je n’étais pas censé au début, mais je me suis fait appeler hier, donc je suis content d’être ici.»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, sera à Lamèque en début d’après-midi pour faire une mise à jour sur les efforts de rétablissement du courant.

– Plus de détails à venir