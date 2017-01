Vol… d’autocollants pour inspections des véhicules à moteur

Le JP’s Garage a été la cible d’un cambriolage samedi matin, sur la rue Champlain, à Dieppe. Deux suspect se sont emparés de 300 autocollants pour inspections des véhicules à moteur et d’argent.

Les policiers étaient déjà sur les lieux quand le propriétaire est arrivé.

«C’est la deuxième fois depuis la dernière année que ça nous arrive», se désole Jean-Paul Belliveau.

Vers 7h30, deux hommes ont fracassé la vitrine près de la porte principale. Une fois à l’intérieur, ils ont saccagé les bureaux avant de prendre la fuite avec un petit coffre contenant quelques centaines de dollars de 300 autocollants utilisés pour confirmer les inspections des véhicules à moteur.

Une caméra de surveillance à capter l’un des suspects. Il est de race blanche, de taille moyenne et mesure environ 5 pieds 10 pouces, avec les cheveux brun ou noir. Il portait une tuque bleu avec une bande rouge, un chandail à capuchon gris et des chaussures vertes et fluorescentes.

«Je suis assuré contre le vol, mais il y a un déductible de 3000$ avant de pouvoir réclamer, alors vraiment, je vais devoir payer ça de ma poche. J’espère que les voleurs seront retrouvés», indique le propriétaire du garage.

Jean-Paul Belliveau demande à toute personne ayant été témoins de ce vol, ou possédant des informations pouvant mener à l’identification des présumés auteurs de contacter le détachement Codiac de la Gendarmerie royale du Canada, au 857-2400.