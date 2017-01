La construction de l’amphithéâtre avance à grands pas à Moncton (vidéo)

Le centre de divertissement au centre-ville de Moncton prend forme. Les astres sont alignés pour l’ouverture à la rentrée 2018.

Depuis les Fêtes, la structure a été complètement refermée et le bâtiment est désormais étanche aux intempéries. Près de 140 travailleurs oeuvrent actuellement sur le site, bien aidés par des conditions météorologiques favorables.

Les équipes continuent de couler les marches des gradins, se consacrent aux travaux de maçonnerie sur les murs et installent les systèmes d’électricité et de plomberie.

Le constructeur assure que les travaux avancent comme prévu et maintient que le nouveau Colisée sera achevé en juillet 2018.

«Nous sommes même en avance dans certains domaines, se réjouit Steve Leger, directeur du projet pour Bird Construction. Nous planifions l’installation de toutes dalles de béton d’ici la fin février, à l’exception de la surface de glace.»

Il ajoute que 90% des contrats ont été attribués à des entreprises du Nouveau-Brunswick.

Les plans prévoient huit points de vente de nourriture et 44 espaces pour les personnes à mobilité réduite. Au deuxième étage, 15 loges privées donneront un point de vue idéal sur l’action à quelques privilégiés.

«La suite des médias est assez grande pour pouvoir accueillir des championnats du monde junior ou la Coupe Memorial», renseigne Steve Leger.

Se promener à l’endroit de la future patinoire nous fait sentir tout petit: 92 pieds séparent le toit du sol. En empruntant les escaliers roulants, les visiteurs auront rapidement une vue large et ouverte sur l’aréna ou la scène.

Dans deux ans, jusqu’à 9000 personnes s’y rassembleront lors de grands concerts ou de matchs des Wildcats.

«C’est plus que les 7 200 places du Colisée mais ça a l’air plus intime», décrit Isabelle LeBlanc, porte-parole de la Ville de Moncton.

Une immense façade vitrée et deux terrasses extérieures offriront une vue de choix sur le centre-ville, tout en permettant aux passants de voir ce qu’il se passe à l’intérieur. De larges panneaux à message électronique seront d’ailleurs installés sur les façades est et ouest.

À l’extérieur, la construction de l’esplanade devrait commencer dès le mois de mars. SMG Canada, la firme qui opéra le complexe, a lancé un appel aux commandites pour nommer l’amphithéâtre.

La municipalité devra également se pencher sur l’avenir du Colisée de Moncton.

«Nous savons qu’il restera un centre d’excellence pour les expositions commerciales, l’industrie est très excitée de pouvoir accéder à tout le bâtiment, indique Isabelle LeBlanc. Nous évaluons si la patinoire devrait être conservée pour au moins un ou deux ans ou à plus long terme, le temps que l’installation soit réaménagée.»

À la recherche de 5 millions $

Alors que la structure principale du futur complexe a déjà été construite, le financement de ce projet de 104 millions $ n’est pas entièrement sécurisé.

La Ville de Moncton compte sur une campagne de financement de 5 millions $ afin de boucler son budget.

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont approuvé l’embauche d’une firme privée pour préparer cette collecte. 351 000$ seront versés à l’entreprise ontarienne Ketchum Canada qui se chargera d’organiser la campagne.

La mairesse Dawn Arnold a expliqué que le personnel municipal ne dispose pas de l’expertise pour mettre au point une collecte de fonds de cette ampleur.

Le conseiller Paul Pellerin s’est opposé à la résolution, notamment parce que ces coûts n’ont pas été pris en compte dans la proposition initiale du projet. Il se demande ce qu’il arrivera si l’objectif de la levée de fond n’est pas atteint.

«Je constate que nous sommes à un an et demi de l’achèvement et que nous pensons maintenant à 5 millions $, dit-il. Cela aurait dû être fait dès que les pelles ont heurté le sol.»