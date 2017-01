Coût élevé des services de la GRC: l’idée de créer un corps de police régional ne séduit pas tous les élus

Bien qu’ils estiment que le coût des services la GRC est trop élevé, les représentants de municipalités et de communautés de Kent et du Sud-Est ne croient pas qu’un service de police régional soit la solution.

L’idée d’un service de police régional fait son chemin dans la région de Restigouche, mais elle n’arrive pas à séduire les élus du sud-est de la province.

Le directeur général de la Commission des services régionaux de Kent (CSRK), Paul Lang, affirme que la possibilité de créer un tel corps policier «n’est pas sur le radar».

«C’est certain qu’il y a du mécontentement par rapport au coût, mais dire qu’on va étudier la question d’un service de police régional… ce n’est même pas sur le tapis», mentionne-t-il, rappelant que les coûts globaux de la GRC ont progressé de 5,5% dans la province en 2017.

«Je ne suis pas au courant qu’il y existe de l’intérêt pour un service de police régionale», ajoute Maurice Maillet, président de la CSRK et représentant de Sainte-Marie-de-Kent.

Plus au sud, le maire de Cap-Pelé, Serge Léger observe les mêmes tendances dans sa municipalité ainsi que dans les communautés environnantes.

«Personne n’en parle ici. Il n’y a rien du tout sur le radar.»

M. Maillet explique qu’il est satisfait de la couverture policière dans sa région. De plus, il craint qu’un corps policier régional coûte encore plus cher que les services de la GRC.

Selon lui, les corps policiers municipaux, comme ceux de Bathurst et de Miramichi, et régionaux, comme la BNPP de la région Chaleur, peuvent sembler moins dispendieux à première vue. Cependant, comme ils doivent parfois recourir aux services de la GRC, particulièrement dans le cas de crimes graves, ils finissent souvent par coûter plus cher.

«Disons que s’il y a un meurtre, la plupart des corps municipaux ne sont pas équipés pour mener l’enquête qui s’impose. Si, par exemple, il y a un meurtre à Nigadoo, la BNPP doit appeler la GRC et la GRC exige des frais pour ses services», affirme M. Lang.

Cela dit, le directeur général reconnaît que les services régionaux ont tendance à être plus impliqués dans leur communauté que la GRC. De plus, ils sont plus redevables aux municipalités qu’ils desservent.

«En ce qui concerne les relations publiques et l’implication communautaire, les corps municipaux sont plus près de leur milieu. Ils sont plus redevables à leurs conseils municipaux. Un maire a un lien plus direct avec le chef policier.»

«Chaque année, la province informe les municipalités et les districts de services locaux du coût des services de la GRC, mais n’offre pas nécessairement une explication approfondie ainsi qu’un budget détaillé. Dans le cas d’un service de police régionale, les élus municipaux peuvent remettre quotidiennement en question les dépenses et les coûts.»

La semaine dernière, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, a affirmé qu’il souhaite étudier la possibilité de mettre en place un service de police régional dans Restigouche-Est. Il s’explique mal pourquoi le coût des services de la GRC augmente continuellement, alors que sur le terrain il observe une nette diminution des services.