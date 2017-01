Foyers de soins sans électricité: place à la débrouillardise

À quoi ressemble le quotidien dans un foyer de soins qui n’a plus le courant depuis sept jours maintenant? Quel est l’état d’esprit du personnel et des pensionnaires? La Résidence des mésanges, à Sainte-Rose, nous a ouvert ses portes.

La semaine dernière, quand Monica Gosselin a entendu les prévisions d’Environnement Canada pour le mercredi 25 janvier, elle ne s’est pas inquiétée.

«Ils annonçaient de la pluie verglaçante, se souvient la propriétaire des lieux. Je me disais: « On en a déjà eu. »»

Elle n’imaginait pas qu’une semaine plus tard, son établissement serait encore privé d’électricité à cause des précipitations. À l’instar de nombreuses personnes dans la Péninsule acadienne toujours affectées par cette crise du verglas exceptionnelle, elle fait bon gré contre mauvaise fortune.

Aidée de ses employées, elle s’emploie à maintenir son foyer ouvert. Pour cela, pas de recettes miracles, juste de la débrouillardise.

«Au début, j’avais juste une génératrice prêtée par mon père. Elle nous permettait d’avoir un peu de lumière et de faire fonctionner deux petits radiateurs. J’en voulais une plus grosse, mais je n’en trouvais pas. C’était la pénurie.»

Finalement, Monica Gosselin en a acheté une, à Bathurst. Elle lui a coûté 7000$. Depuis qu’elle et son frère l’ont installée, la résidence est chauffée et éclairée; les quatre congélateurs sont en état de marche. Pour la nourriture, la responsable ne se tracasse pas.

«On a encore des réserves. On n’a rien perdu de ce qu’on avait. Et on peut compter sur la générosité de nos voisins. Hier (lundi, NDLR), on nous a apporté des pâtés de viande.»

Chez elle, Colette Sonier, la cuisinière, est dans le noir et profite de son poêle à bois. Qu’à cela ne tienne, elle continue à venir travailler. Elle s’accommode.

Une plaque de cuisson branchée à une bonbonne de propane a été installée à l’extérieur. Pour les patates pilées, elle a ramené un presse-purée manuel.

«On retrouve les méthodes à l’ancienne», sourit-elle.

Seul problème que la directrice et son personnel ne parviennent pas à résoudre: l’eau. Aucune goutte ne coule des robinets, cuvettes des toilettes ou pommeaux de douche.

«Je fais des allers-retours chez des voisins qui ont un puits d’eau potable. J’y vais avec une vingtaine de grosses bouteilles de 18 litres. Je les remplis là-bas, je reviens et je les décharge. Ça fait les bras», s’amuse Monica Gosselin.

Ne pas bousculer les résidants dans leurs habitudes est sa priorité. Le foyer a presque atteint sa capacité d’accueil maximale: 27 chambres sur 31 sont occupées.

«Ce qui leur manque surtout, ce sont leurs émissions à la télé et de ne pas pouvoir prendre une douche. Ils se lavent à la mitaine.»

En dépit de ces désagréments, les pensionnaires prennent leur mal en patience. Ils font des mots croisés, jouent aux cartes, discutent entre eux. Mardi matin, une préposée aux soins leur a lu des contes pour enfants.

À bientôt 90 ans, Vénérande Boudreau se sent en sécurité à la Résidence des mésanges. Elle trouve le temps long, mais se souvient qu’elle a connu pire.

«À mon époque, on n’avait pas l’eau. Il fallait aller la chercher au puits. Les toilettes étaient dehors et on lavait notre linge à la planche.»

Patricia St-Cœur, âgée de 73 ans, avoue que la situation la rend nerveuse.

«Ça me fait un peu paniquer. Surtout le soir, quand il fait noir. Mais au moins, on s’occupe bien de nous ici. J’ai hâte que ça se termine.»

Si elle ignore encore quand cette mésaventure prendra fin, Monica Gosselin sait déjà qu’elle aura des conséquences financières. Entre la génératrice achetée en catastrophe et les frais divers, elle a calculé qu’elle a déjà dû avancer 12 000$.

«Ce n’était évidemment pas prévu. Ça endette le foyer. Comme on est privé, on ne bénéficie pas de l’aide du gouvernement.»