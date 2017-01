Le garde du corps d’un chanteur hip-hop poignardé à Moncton

Un homme a été poignardé à plusieurs reprises à la jambe lors d’une altercation dans un bar du centre-ville de Moncton, lundi soir. L’incident s’est déroulé peu après 1h au The Venue, au coin des rues Main et Westmorland.

La victime est un homme âgé de 23 ans, de l’Arkansas. Il est le garde du corps du chanteur hip-hop américain populaire Clifford Joseph Harris Jr., mieux connu sous le nom de T.I., de passage au Canada.

L’artiste est connu pour ses succès musicaux Live Your Life et Whatever You Like, mais a également pour ses apparitions dans plusieurs films, donc dans la série Rapide et Dangereux, ainsi que dans Lendemain de veille.

Le rappeur était à une table en train de signer des autographes, lorsque la victime a senti une douleur à la jambe.

L’homme a immédiatement été transporté à l’hôpital, où il a reçu son congé quelques heures après.

Les policiers sont toujours à la recherche d’un suspect, explique le sergent André Pepin du détachement Codiac de la Gendarmerie royale du Canada.

«Il y avait beaucoup de gens présents, personne n’a été arrêté sur les lieux. Des caméras de sécurité ont capté la scène. La vie de l’homme n’était pas en danger, mais ça demeure une agression très sérieuse. On poursuit nos recherches.»

Toute personne possédant des informations pouvant mener à l’identification du suspect peut contacter le détachement Codiac de la GRC au 857-2400.