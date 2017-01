Météo : un mois de février en deux temps

Une vague de temps froid devrait s’installer solidement et régner sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick au cours des prochains jours.

Selon Météomédia, la majorité des régions du Nouveau-Brunswick connaîtra prochainement des températures bien en dessous des normales de saison, surtout au cours des deux prochaines fins de semaine.

Dans certaines régions, le mercure pourrait alors être de deux à quatre fois inférieur aux normales saisonnières avec ce retour en force de la saison hivernale.

Après un long chapitre de temps doux, les températures pourraient atteindre voire dépasser -20°C au cours de certaines nuits, et ce, partout en province.

«Le signal est assez fort, la première semaine de février sera plus froide que la normale. La deuxième semaine du mois sera également froide», résume Claude Côté, météorologue à Environnement Canada.

«Il y aura un système météorologique qui sera à surveiller et qui pourrait toucher le Nouveau-Brunswick avec d’importantes précipitations les 8 et 9 février», prévient André Monette, chef météorologue chez MétéoMédia.

Qui plus est, un autre système dépressionnaire pourrait toucher la province le 13 et le 14 février et apporter d’autres précipitations notables.

Selon les modèles météo actuels de MétéoMédia, cette masse d’air arctique qui est prévue pour la première portion du mois pourrait faire place à partir du 15 février à des masses d’air plus doux et à des températures beaucoup plus confortables.

«Un système en provenance du Pacifique amènera des températures plus clémentes. Il ne devrait pas y avoir de grands froids à partir de la Saint-Valentin, avec des températures qui devraient osciller entre 0°C et -5°C», prévoit André Monette.

Dressant un bilan du mois qui vient de se terminer, Environnement Canada et MétéoMédia s’entendent pour dire que janvier aura été particulièrement chaud au Nouveau-Brunswick.

Dans l’ouest de la province, les températures ont été de 4°C à 5°C supérieurs aux normales de saison. Dans l’est du Nouveau-Brunswick, la hausse a été de 3°C à 4°C en janvier.

Selon MétéoMédia, malgré ce redoux, aucun record de températures enregistrées n’a toutefois été fracassé durant le premier mois de l’année.