Verglas: se dévouer sans compter pour soutenir les sinistrés de Lamèque

On dit que Lamèque a été fondée grâce à la coopération et le bénévolat. Depuis le début de crise du verglas, les gens dépassent largement leur réputation et se dévouent sans compter pour soutenir les sinistrés.

Au cours des derniers jours, le sous-sol de l’église a été transformé en centre de réchauffement. Des repas chauds y sont servis trois fois par jour. D’autres en profitent pour y passer la nuit. Des lits ont été installés par la Croix-Rouge canadienne.

«On est bien nourri!», affirme Rosalie Gauvin, qui était de passage mardi à l’heure du dîner avec son mari, Henri-Paul, et d’autres membres de sa famille.

Sa résidence à Petite-Lamèque est sans courant depuis le 25 janvier. Les gens vont se souvenir de la crise du verglas pendant les années à venir, croit-elle.

«C’est quelque chose qu’on n’oubliera pas. Quand on va se rencontrer, on va se souvenir de plein d’anecdotes et de l’entraide.»

Marie-Anne Ferron est l’une des nombreuses personnes qui se dévouent corps et âme pour rendre service à sa communauté pendant cette crise. Elle est responsable des bénévoles qui gèrent l’accueil du centre de réchauffement. Ils assurent la surveillance des lieux 24 heures par journée.

«Ce n’est pas le sang qui coule dans nos veines, c’est le bénévolat», souligne Marie-Anne Ferron.

Elle est profondément émue par les nombreux gestes de solidarité qui se multiplient chaque jour.

«Une famille est arrivée, il y avait des petits enfants. Ils sont arrivés avec leur mère avec une cinquantaine de muffins pour tout le monde. J’ai été vraiment touchée.»

Plusieurs personnes possédant des connaissances techniques précises se portent volontaires afin de donner un coup de main.

«Il y a des infirmières, des auxiliaires, des gens avec des formations en secourisme. (…) Les gens laissent leur maison pour venir ici. Ils sont préoccupés et se demandent s’ils vont tout perdre. Il faut pouvoir les écouter et les accompagner. On voudrait leur fournir de l’électricité, mais on ne peut pas. Cette tâche revient à Énergie NB, qui fait un travail de colosse. On ne pourra jamais les remercier assez. Gaëtan Thomas est venu ici dimanche pour parler au monde. Il est revenu hier.»

Un presbytère qui bouillonne d’activité

À quelques pas seulement de l’église, le presbytère bouillonne d’activité. L’endroit a été reconverti en une sorte de banque alimentaire temporaire. Des repas chauds y sont préparés et livrés aux gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer. Des boîtes de denrées non périssables sont également distribuées.

«Hier, nous avons préparé 72 boîtes et nous avons servi 68 repas chauds. C’est pour les personnes qui ne peuvent pas venir nous voir. C’est pour les gens isolés, sans voiture», indique Jackie Plourde.

En temps normal, Mme Plourde est adjointe en pastorale au sein de la Paroisse Saint-Pierre (qui regroupe les communautés chrétiennes des îles Lamèque et Miscou). Depuis une semaine, elle coordonne avec le père Patrick McGraw et plusieurs autres bénévoles les activités dans le presbytère. Ils sont plusieurs dans la communauté et même de l’extérieur à avoir mis la main à la pâte.

«Les commerçants locaux en ont donné énormément. Nous recevons beaucoup de dons, nous en avons même reçu de Kedgwick, de Campbellton et de Bathurst.»

Dans la cuisine du presbytère, d’autres bénévoles épluchent des patates pour le repas du soir qui sera livré à des sinistrés. Une dinde est dans le four et des bouillons chauds sont sur le comptoir. Nadine Rail fait partie de ce groupe. Les journées sont longues, mais elle ne voit pas le temps passer.

«Nous aidons à faire les boîtes de nourriture. Nous avons reçu beaucoup de dons. Ça vient de partout pour venir nous aider. Il y a des bénévoles sur la route qui viennent chercher les repas chauds pour livrer les boîtes aux gens dans le besoin. Dans certains cas, il y a des fils électriques qui traversent les cours et les gens sont pris chez eux.»

Mardi, Jackie Plourde célébrait son anniversaire. Elle va s’en souvenir pendant longtemps.

«La crise du verglas m’a permis de voir à quel point les gens sont unis et généreux. C’est une des plus belles fêtes que j’ai eues.»