Verglas: Bathurst distribue plus de 18 000$ en cartes d’essence aux sinistrés de la Péninsule

La Ville de Bathurst est entrée dans l’action après avoir été mise en mode attente pendant plusieurs jours. Mardi, des responsables ont distribué aux sinistrés de la Péninsule acadienne les dons recueillis le matin même, dont des cartes d’essence pour une valeur de 18 000$.

Lancé sur les médias sociaux par les autorités municipales seulement la veille, l’appel pour soutenir les communautés affectées par la crise du verglas a été entendu.

Les automobilistes ont défilé dans le stationnement de la chaîne McDonald à Bathurst pour apporter notamment des bouteilles d’eau, des mets prêts à être consommés, des denrées non périssables, des couches pour bébé, du papier hygiénique, beaucoup de cartes d’essence et des milliers de dollars. Deux remorques ont été remplies, ainsi que la soute d’un autocar.

Les écoles de la région Chaleur ont sollicité les parents afin d’alléger la détresse des citoyens de la Péninsule. Aussi, lorsque la direction de l’école Cité de l’Amitié de Bathurst a appris que la municipalité avait établi un point de ramassage, elle a décidé d’apporter les provisions déjà collectées.

«Nous avons eu des légumes, des conserves, des céréales, beaucoup de choses prêtes à manger. Il faut se montrer solidaires, surtout que ça pourrait nous arriver», fait remarquer la directrice de l’établissement, Josée Ouellette.

Le maire de Bathurst dit avoir proposé l’aide de sa collectivité depuis jeudi dernier, sauf que leur collaboration a été repoussée à plusieurs reprises.

«Nous étions en communication avec les mesures d’urgence et certaines municipalités. Nous leur avons offert des génératrices, des employés, des scies, des camions. Comme elles étaient en mode d’évaluation des besoins, on nous avait recommandé d’attendre. Il faut s’entendre qu’il s’agit du plus gros désastre naturel de l’histoire de la province. Il y a donc des informations qui sont modifiées et parfois il y a également de la confusion», reconnaît Paolo Fongemie.

Il a été demandé à la Ville de Bathurst de préparer une centaine de lits pour les travailleurs de l’extérieur de la province, vendredi.

«Nous avons fait cela en collaboration avec les réservistes de l’armée, mais personne n’est venu en fin de semaine», lâche le maire.

Lassé de tourner en rond, M. Fongemie a fait le tour des zones dévastées de la Péninsule acadienne lundi, accompagné par des membres des services de police, d’incendie et d’ingénierie de sa ville. Au bout du compte, ils ont ciblé trois communautés à aider.

«Plusieurs endroits ont dit qu’ils avaient trop de nourriture, mais une municipalité en voulait donc, cet après-midi, nous irons livrer ce que nous avons recueilli. Une autre municipalité avait besoin de cartes d’essence pour les génératrices. Il faut savoir qu’il y a des gens qui sont démunis financièrement et qui ne peuvent pas se permettre de débourser 25$ par jour en essence. Je dois cependant avouer que le plus grand besoin est la relève des pompiers volontaires qui sont épuisés», a-t-il souligné mardi matin.

De ce fait, des pompiers de Bathurst ont été dépêchés à Néguac mardi afin de soulager leurs confrères.