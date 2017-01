Verglas: les efforts de l’armée portent fruit

Mardi matin, vers 9 h 15, deux membres des Forces armées canadiennes frappent à la porte de Mélanie Godin, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Un jeune homme en uniforme lui demande si elle a besoin d’aide. Mme Godin se porte bien.

Lundi, environ 200 membres des Forces armées canadiennes sont arrivés dans la Péninsule acadienne pour prêter main-forte aux nombreux intervenants de la Péninsule acadienne qui travaillent sans relâche depuis une semaine. Le poste de commandement principal a été établi à l’école communautaire Soeur-Saint-Alexandre où la majorité des troupes seront basées et deux autres ont été mis sur pied à Miscou et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

La résidence à Mélanie Godin a été l’une des nombreuses à recevoir de la visite des militaires sur les îles Lamèque et Miscou.

Au cours des derniers jours, elle s’est ajustée aux circonstances. La génératrice qui tourne à plein régime permet de réchauffer quelques pièces clés où la famille se rassemble le soir pour écouter des films.

La famille a évité le froid le week-end dernier en louant une chambre d’hôtel à Bathurst, comme l’ont fait de nombreuses familles de la Péninsule acadienne.

En plus de livrer des biens et du matériel chez les gens et les centres de réchauffement, les militaires donnent un coup de main à Énergie NB en nettoyant les arbres tombés. Ils font également du porte-à-porte pour s’assurer que les gens se portent bien.

Les pannes d’électricité se prolongent sur les îles Lamèque et Miscou. Dans la région de Pigeon Hill, plusieurs poteaux d’électricité se sont affaissés. Des fils traversent les entrées de nombreuses résidences.

«Aujourd’hui, nous allons poursuivre le porte-à-porte dans la région. Des ingénieurs ont été envoyés à Shippagan pour retirer du débris sur trois rues, le boulevard J.D-Gauthier, l’avenue Hôtel de Ville et la 1ère rue. Énergie NB s’occupe de tout ce qui touche à l’électricité, mais si nous pouvons aider en retirant des branches et du débris pour permettre à Énergie NB ou aux services d’urgence de mieux passer, nous allons faire tout ce que nous pouvons», explique la capitaine Evelyne Lemire, une porte-parole des Forces armées canadiennes.

Jusqu’à présent, leurs efforts portent des fruits. Une intervention a possiblement permis d’éviter une autre tragédie liée à une intoxication de monoxyde au carbone.

«Dans une maison, il y avait une installation qui ne semblait pas sécuritaire. Nous avons immédiatement contacté les pompiers. Effectivement, ces gens présentaient des signes d’intoxication de monoxyde au carbone. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier. Ils n’ont pas été intoxiqués, mais ils démontraient des symptômes donc nous ne voulions pas courir de risques.»