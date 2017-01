Verglas: la fin de la crise approche, selon Gaëtan Thomas

Énergie NB commence à voir la lumière au bout du tunnel après avoir été frappée par une crise unique en son genre. Selon son PDG, Gaëtan Thomas, il ne devrait rester que des grappes de clients dans le noir d’ici à la fin de la semaine.

Le temps file et de nombreuses personnes sont sans courant depuis plus d’une semaine. Les équipes d’Énergie NB et de ses partenaires sont quant à elles à pied d’oeuvre pour réparer les dégâts majeurs causés par le verglas.

De passage au siège social de l’Acadie Nouvelle pour faire le point sur la crise, mardi avant-midi à Caraquet, le patron de la société de la Couronne a dit avoir bon espoir que des progrès majeurs seront effectués au cours des prochains jours.

D’ici le week-end, il ne devrait rester que des «poches» de résidences dans le noir dans la Péninsule acadienne, dit-il.

«Il y a des gens qui ont dit que ça allait prendre des mois. Je peux vous dire que ça va être une question de jours. Oui, il va y avoir des exceptions, il va y avoir des lignes de 30 poteaux avec 10 clients.»

Il indique qu’Énergie NB pourrait prêter des génératrices à certains clients qui seront appelés à patienter encore quelque temps. Il ne sera cependant pas possible d’offrir cette aide à tous les abonnés affectés, dit-il.

«On va trouver une façon. On ne peut pas fournir des génératrices à des milliers de clients, mais on va trouver une façon pour les cas extrêmes dans les jours qui s’en viennent.»

Prévisions trop optimistes

Au cours des derniers jours, les autorités ont dévoilé des cibles afin de donner une idée à la population de ce à quoi elle pouvait s’attendre.

Certaines d’entre elles, comme celle de 80% de clients branchés dans la Péninsule samedi dernier, se sont avérées trop optimistes. Le premier ministre Brian Gallant s’est d’ailleurs excusé en son nom et au nom d’Énergie NB, dimanche en conférence de presse, d’avoir créé de faux espoirs.

Selon Gaétan Thomas, cet écart entre la cible fixée pour samedi et les résultats concrets sur le terrain a été causé par des imprévus.

«Quand on est allé faire le travail, la majorité des interrupteurs étaient tellement glacés que les monteurs de lignes ont brisé les fusibles en essayant d’enlever la glace. Et avec ça, on a perdu une journée complète.»

Ce n’est pas tout, ajoute-t-il. «En même temps, on a reçu l’information que le nombre de poteaux à remplacer dans ces régions-là avait été sous-estimé. On ne peut pas deviner. Il faut aller avec l’information que l’on a.»

Il dit que les cibles sont beaucoup plus réalistes depuis cet épisode. «On a rajusté et on devient de plus en plus près. C’est toujours pareil dans une tempête. C’est beaucoup plus facile de faire un bon estimé quand tu as fini l’évaluation.»

Les équipes étaient bel et bien dans la région

Certains clients de la Péninsule acadienne ont déploré ces derniers jours qu’ils aient dû attendre longtemps avant de voir des équipes d’Énergie NB débarquer dans leur secteur.

Gaëtan Thomas explique qu’il fallait d’abord réparer des lignes de transport, à l’écart des communautés, avant de pouvoir se pencher sur le reste de l’infrastructure.

«J’ai entendu beaucoup de commentaires sur la visibilité. Pourquoi les équipes ne sont pas là? Où sont les équipes? Elles étaient dans le bois. On avait dix lignes de transport qui ont été affectées. C’est là qu’a été l’impact le plus sérieux.»

À 13h45, mardi, 12 850 foyers étaient toujours privés de courant dans la province. La plupart des clients affectés étaient dans la Péninsule acadienne.

La Péninsule, une région particulière

La société de la Couronne a dû faire face à des défis particuliers dans la Péninsule acadienne qui lui ont compliqué la tâche, selon son PDG.

Les communautés sont éparpillées sur un grand territoire et la région compte de nombreuses routes, entre autres. L’évaluation des dégâts, une étape primordiale, a donc été fastidieuse.

Un autre facteur continue de donner des maux de tête à Gaëtan Thomas: le manque d’hébergement commercial dans la Péninsule. La région compte en effet peu d’hôtels, ce qui pose tout un défi logistique.

«Quand tu n’as pas d’hôtels, tu n’as pas de place à héberger, tu peux amener toutes les ressources que tu veux, mais on a été limités avec où on pouvait mettre des équipes.»

Il affirme que certaines équipes qui travaillent dans la Péninsule acadienne à l’heure actuelle sont hébergées à Dalhousie (soit à environ deux heures de route du centre de la Péninsule), ce qui complique les choses.

Afin de tenter de maximiser le temps passé sur le terrain et de permettre aux réparateurs de ne pas perdre de temps à se déplacer pour aller manger lors de leurs pauses, des employés d’Énergie NB mettent les bouchées doubles, explique-t-il.

«On a des quarts de nuit pour préparer les camions, pour préparer la nourriture. On prépare les lunchs pour les monteurs de lignes qui sont dans les régions affectées. Ils ne reviennent pas au bureau. Ils restent toute la journée, 14 heures, au même endroit. Ce n’est pas facile de tout orchestrer ça.»