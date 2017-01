Verglas: le gouvernement offre une aide financière aux sinistrés

Le gouvernement met en place un fonds d’aide aux sinistrés de la tempête de verglas.

Le premier ministre, Brian Gallant, l’a annoncé mardi midi lors de son point presse quotidien.

Ce système d’aide s’adresse à toutes celles et ceux qui ont subi des dégâts liés à l’exceptionnel épisode climatique qui a touché la province, la semaine dernière.

Par voie de communiqué, Fredericton informe que ce programme couvre «les dommages et les pertes admissibles qui menacent la santé et la sécurité des personnes et des communautés». Il ne prendra pas en charge le remboursement de biens assurables, par exemple les denrées alimentaires.

Des réparations d’installations électriques privées ou les services d’un électricien certifié pourront être financés par ces subventions.

Pour en bénéficier, les personnes concernées doivent composer le 1-888-298-8555 ou remplir une demande en ligne en se connectant au site internet de Services Nouveau-Brunswick, www.snb.ca.

Par ailleurs, le gouvernement va verser 100 000$ à l’association des banques alimentaires pour qu’elle puisse venir en aide à la population.

– Plus de détails à venir