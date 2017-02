Verglas: l’entraide s’organise aussi à Edmundston

Comme ailleurs au Nouveau-Brunswick, la région d’Edmundston s’organise pour venir en aide aux sinistrés de la crise du verglas dans la Péninsule acadienne.

La Ville d’Edmundston acceptera les dons jusqu’à midi, mercredi, à la caserne des pompiers de l’Hôtel de ville. La population d’Edmundston ayant déjà été avisée que les couches pour bébés, les piles, le papier de toilette, les denrées non-périssables, les cartes de crédit pré-payées ainsi que les cartes-cadeaux Shell ou Irving constituaient les besoins les plus urgents. Au terme de la cueillette, des employés municipaux feront la livraison dans la Péninsule acadienne.

La responsable des communications pour la Ville d’Edmundston, Mychèle Poitras, a précisé que la localité a tout simplement répondu à la suggestion de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) qui a invité ses membres à faire preuve de solidarité.

Le Village de Rivière-Verte a aussi demandé à ses citoyens de se montrer généreux envers les sinistrés.

L’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE) et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), campus d’Edmundston, tiendront aussi deux activités afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux sinistrés.

Dès le mercredi 1er février, des entrées «payantes» seront organisées le matin par les associations-étudiantes aux entrées principales des deux établissements. De plus, des boîtes pour amasser les donations seront installées mercredi et jeudi à quelques endroits à l’intérieur des deux campus. La population est aussi invitée à faire sa part et poser un geste de solidarité.

Six monteurs de ligne d’Énergie Edmundston sont sur place depuis quelques jours. Ils participent actuellement à la réfection du réseau électrique endommagé par le verglas de la semaine dernière.