Verglas et monoxyde de carbone: «J’avais des maux de tête, je me levais, je tombais»

Le gouvernement recense plus d’une trentaine de cas d’intoxications au monoxyde de carbone. En respirer est dangereux pour la santé, voire mortel. Les émanations de ce gaz peuvent également provoquer des incendies.

«J’avais des maux de tête. Je me levais, je tombais. Je transpirais beaucoup aussi.»

Pas de doute, Nicole LeBreton n’allait pas bien, dimanche, au réveil. Son mari n’était pas dans un meilleur état.

«Il avait mal à la tête également.»

Ne comprenant pas ce qui se passait, le couple domicilié à Sainte-Rose s’est rendu à l’hôpital de Tracadie. Les médecins n’ont pas tardé à comprendre de quoi l’homme et la femme souffraient. Ils les ont tout de suite pris en charge. Ils étaient face à un cas d’intoxication au monoxyde de carbone.

Sans électricité depuis le premier jour de la crise du verglas qui entame ce mercredi sa deuxième semaine, Nicole LeBreton et son mari avaient installé une génératrice dans leur garage. Ils avaient pris leurs précautions, laissant la porte semi-ouverte.

«On a visiblement pas suffisamment fait attention», admet-elle.

Le couple a regagné son domicile le soir de son admission à l’hôpital, après avoir été placé sous oxygène pendant plusieurs heures et subi une armada de tests.

«En rentrant, on a tout de suite débranché notre génératrice et aéré la maison. On a eu de la chance. Les médecins nous ont dit qu’on avait été sérieusement intoxiqué.»

Nicole LeBreton et son époux font partie des 34 personnes qui ont été soignées pour des troubles de santé imputables au monoxyde de carbone. Certaines d’entre elles sont toujours sous traitement.

Vendredi, le premier ministre, Brian Gallant, révélait que deux individus avaient perdu la vie à cause de ce gaz toxique; une femme à Saint-Léolin et un homme à Petite-Rivière-de-l’Île. Depuis dimanche, le gouvernement diffuse sur les ondes des radios et des chaînes de télévision des messages de prévention, rappelant les risques encourus.

Les intoxications sont souvent dues à des génératrices ou des appareils alimentés au propane installés dans les maisons. En ces temps difficiles, les gens s’organisent comme ils peuvent pour (sur)vivre sans électricité, au détriment malheureusement des consignes de sécurité.

Lors de leurs passages réguliers porte-à-porte, les pompiers de la Péninsule acadienne le constatent. Ceux de Paquetville se sont récemment retrouvés face à une situation critique à Maltempec.

«Une famille avait mis un barbecue dans la cuisine. Il a fallu leur expliquer combien c’était dangereux», raconte le chef pompier, Denis Paulin.

Les secouristes de Shippagan ne sont pas épargnés par ce type d’intervention.

«On est sorti 19 fois, depuis la tempête, pour des cas liés au monoxyde de carbone. On a transporté des gens qui étaient incommodés», renseigne Camille Mallet, le chef de la brigade.

L’utilisation d’une génératrice ne s’improvise pas. Un homme d’une cinquantaine d’années en a fait l’amère expérience, samedi. Sa maison, à Shippagan, a pris feu.

Sa génératrice était placée trop près d’un mur. L’habitation a été partiellement détruite. Le quinquagénaire a dû être relogé.