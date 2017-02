Avenir du Grand Moncton: «Il faut voir grand et il faut voir loin»

Attirer le géant Amazon dans le Grand Moncton n’est pas impossible, selon la mairesse Dawn Arnold.

«De nos jours, ce n’est pas suffisant de songer à court et à moyen terme. Il faut voir grand et il faut voir loin afin de définir comment assurer le succès de notre communauté», a lancé la mairesse, qui verrait bien Moncton accueillir le prochain entrepôt d’Amazon au Canada.

Dawn Arnold participait au premier Déjeuner annuel sur l’état des trois communautés du Grand Moncton, organisé par la Chambre de commerce du Grand Moncton, avec la mairesse de Riverview Ann Seamans et le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, mercredi matin.

Le transport, le tourisme, la technologie, la collaboration et l’esprit communautaire ont été les mots clés des trois politiciens lors de leur discours à l’hôtel Crowne Plaze, au centre-ville de Moncton.

Au-delà de 5000 personnes travaillent dans le domaine du transport dans le Grand Moncton, selon Mme Arnold. En moyenne, il y a 70 vols de fret aérien (cargo) par semaine à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc et trois des plus entreprises de camionnage au pays ont pignon sur rue dans la région. Il s’agit d’un grand atout duquel il faut tirer avantage en innovant davantage, d’après la mairesse. Pour innover, il faut par contre développer le secteur des nouvelles technologies et garder et recruter la main-d’oeuvre nécessaire.

«Quand ça vient à la technologie, notre défi est de trouver et de garder assez de gens qualifiés. Comment garder nos personnes talentueuses dans le domaine des nouvelles technologies et en attirer d’autres dans la région. C’est un peu comme la poule et l’oeuf. On ne peut avoir le talent ici sans avoir les emplois et on ne peut pas créer des emplois si on n’a pas accès à ces gens qualifiés», a rappelé Mme Arnold.

Chaque année, plus de 1,7 million de personnes visitent le Grand Moncton et injectent plus de 400 millions $ dans la région. Le potentiel peut être encore plus grand selon les maires qui voient beaucoup plus loin que leurs trois municipalités.

«Quand on voit 19 communautés, d’Alma à Port Elgin, c’est ça le Sud-Est. Ce n’est pas seulement Dieppe, Moncton et Riverview. Oui, nous sommes les moteurs de la région, mais il y a aussi beaucoup d’autres personnes impliquées de ces autres communautés», a avancé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, lançant un appel à la collaboration.

«Lorsque je pense au potentiel touristique de notre région, la première chose qui me vient en tête est notre rivière. Quand on y pense, notre cour arrière est une réserve de l’UNESCO avec une rivière sur laquelle on peut surfer. Combien de centres-villes dans le monde peuvent se vanter d’avoir la même chose», a ajouté Mme Arnold.

Les 19 communautés se sont par ailleurs rencontrées mardi soir afin de travailler à l’élaboration d’une stratégie touristique qui a comme pièce de résistance le sentier Fundy.

Les trois municipalités misent aussi beaucoup sur l’esprit communautaire et le mieux-être de leur population afin d’attirer plus de gens dans la région et de prospérer. Cela se fait en créant des stratégies de transports actifs, en développant des lieux de rassemblement communautaire (parcs et autres) et en améliorant les réseaux de sentiers tout en densifiant les centres-villes, d’après les trois leaders municipaux.

«Des citoyens en santé forment une communauté en santé», a indiqué la mairesse de Riverview, Ann Seamans.

«C’est une approche qui débute et une nouvelle vision qui s’installe. Nous avons besoin de vous pour réaliser le tout», a conclu Mme Arnold.

Dieppe a un nouveau voisin

La Ville de Dieppe est maintenant plus grande. La cité acadienne a demandé et obtenu l’autorisation d’ajouter 2500 acres de terre à son territoire.

«Les limites de notre municipalité vont rejoindre les limites de la Ville de Shediac. On a donc un nouveau voisin», a précisé le maire de Dieppe, Yvon Lapierre.

L’objectif est de profiter de l’Aéroport international Roméo-Leblanc et de son potentiel économique en encourageant le développement dans ce secteur, comme ç’a été le cas sur l’avenue de l’Aviation.

«Nous avons développé un plan en neuf étapes. Notre ambition est assez simple, c’est de faire le tour de l’aéroport international du Grand Moncton», a expliqué M. Lapierre.

Au cours des dernières années, plusieurs grandes entreprises se sont installées près de l’aéroport international et de nombreux concessionnaires automobiles ont aussi ouvert leurs portes. Le prochain à le faire sera Mercedes-Benz.