Jour 8: 8700 foyers privés d’électricité

Le nombre de clients d’Énergie NB sans courant a descendu sous la barre des 10 000 aujourd’hui.

À 13h20, 8740 maisons étaient toujours sans électricité dans la province (7120 dans la Péninsule, 1100 dans la Miramichi et 520 dans Kent). On ne signale plus aucune panne ailleurs.

Au plus fort de la crise, plus de 110 000 abonnés étaient dans le noir.

Des refuges d’urgence sont mis en place dans plusieurs localités de la province pour les résidents affectés par des pannes de courant.

Bas-Caraquet – École Escale des Jeunes

Baie-Ste-Anne – Centre communautaire / Caserne des pompiers

Bertrand – Édifice municipal

Bouctouche – Centre JK Irving, 30, rue Évangeline;

Caraquet – Quincaillerie BMR, 138, boul. Saint-Pierre Ouest;

Dorchester – Veterans Centre, 4955, rue Main;

Eel Ground – édifice municipal

Esgenoopetitj Firt Nation – Burnt Church Bingo Plex

Grand-Barachois – Salle Grand Barachois;

Lamèque – Église

Miramichi – Golden Hawk Recreation Centre

Miscou – Services des pompiers

Neguac – Légion royale canadienne, 916, rue Principale;

Paquetville – Centre du savoir

Rexton – caserne des pompiers, 173, rue Main;

Richibucto – centre multifonctionnel L’ancre, 149, rue Acadie;

Rogersville – municipal office

Saint-Léolin – Club d’âge d’or – 117, rue des Prés;

Saint-Léolin – Centre des chevaliers de colomb

Saint-Louis de Kent – Centre Aqua Kent

Salisbury – Lions Club, 63, rue Peters;

Shippagan – Centre universitaire, 218, boul. JD Gauthier.

Tracadie – Centre des Chevaliers de colomb, 3593 rue Principal

Tracadie – Centre de Pont-Landry, 5520, Route 160

Tracadie – Centre communautaire de Sainte-Rose

Tracadie-Beach – Centre récréatif

Tracadie – École Le Tremplin

Tracadie – Légion royale canadienne

Tracadie – Club des lions

Des centres de réchauffement sont aussi disponibles dans plusieurs régions afin d’offrir aux résidents un endroit pour se chauffer et charger des appareils électroniques importants, y compris ceux utilisés à des fins médicales.