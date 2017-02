Moncton: un homme barricadé dans une résidence de l’avenue Edgett résiste à la GRC

Un quartier près de l’Hôpital de Moncton a été bouclé par la GRC mercredi après-midi. Une douzaine de voitures de patrouille bloquent des rues, dont une partie des avenues Edgett, Connaught et MacBeath.

Le sergent Aurel Pelletier, de la GRC de Codiac, affirme que des négociateurs du corps policier tentent de convaincre un homme barricadé dans une résidence de l’avenue Edgett à sortir de la maison.

L’individu est le suspect du vol à main armée d’une succursale de la Banque CIBC, survenu il y a un peu plus d’une semaine.

«On a eu de l’information comme quoi il est dans une résidence de l’avenue Edgett. Nos négociateurs lui parlent présentement. On espère d’avoir une résolution positive dans les prochains moments. Mais on ne sait pas quand il va se rendre à nos policiers, sur la scène.»

À 18h, l’opération policière est toujours en cours. La section canine de la GRC a été observée sur les lieux, ainsi que des policiers tenant des carabines.

Banque CIBC

Le 23 janvier, des policiers se sont rendus à la Banque CIBC situés au 655, chemin Mountain. Un homme avait demandé à une caissière de lui donner de l’argent en lui disant qu’il était armé. Il avait pris la fuite à pied avec l’argent.

Dans un communiqué de presse émis au moment du vol, la GRC avait affirmé que le suspect était un homme de corpulence moyenne, âgé entre 25 et 30 ans, et mesurant environ 183 cm (6pi). Il avait une barbe rougeâtre et portait un chapeau.

Le secteur barricadé, mercredi, est situé à environ un kilomètre de la succursale du vol.

M. Pelletier a mentionné qu’une mise à jour doit être émise via communiqué de presse plus tard ce soir ou demain matin.