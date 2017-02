Prostitution à Moncton: les résidents de la rue St. George expriment leurs frustrations

La GRC et le Comité de la sécurité publique de la Ville de Moncton ont rencontré, mercredi soir, un groupe de résidents de la rue St. George à bout de patience.

Une première réunion a eu lieu en septembre, les citoyens avaient alors demandé à la GRC d’agir contre le commerce du sexe dans le secteur.

Le Service régional de Codiac de la GRC a mené deux opérations, les 14 et 27 octobre, ciblant des individus qui tentaient d’obtenir des services de prostitution dans le secteur de la rue Dufferin non loin de la rue St. George. En tout, dix hommes ont été arrêtés et ont comparu en janvier.

Mercredi soir, plusieurs résidents ont demandé si des opérations similaires pourraient être menées plus régulièrement, jugeant que des arrestations une fois par an ne sont pas suffisantes.

Luc Breton, officier responsable des opérations, a répondu que les ressources de son département sont limitées. «Nous pourrions mais nous recevons 65 000 appels par an. Il y a eu un meurtre récemment et nos agents travaillent dur pour trouver le coupable.»

Résidente du secteur depuis plusieurs années, Adriana Campbell estime que le problème de la prostitution n’a jamais été aussi présent que l’été dernier.

«Je ne veux pas que mes enfants marchent à côté de ces filles parce que la prostitution n’est pas interdite, dit-elle. Une fois, une prostituée a tenté d’ouvrir ma voiture parce qu’elle pensait que j’étais un client. Ça m’a bouleversé.»

Certains craignent que l’ouverture du complexe au centre-ville n’aggrave la prostitution de rue. Ils demandent aux forces de l’ordre d’intensifier leurs efforts et de multiplier les patrouilles.

Signalement

Un résident, qui a souhaité rester anonyme, a le sentiment d’être impuissant. Il affirme que les policiers n’ont pas répondu à son appel lorsqu’il a voulu signaler des comportements illégaux.

«Si vous nous appelez parce que vous avez vu une prostituée, vous ne nous verrez pas, nous ne pouvons pas être partout en même temps. S’il s’agit de drogue, bien sûr nous viendrons», assure le sergent Maurice Comeau.

En effet, les policiers peuvent arrêter et accuser un client mais pas un travailleur ou une travailleuse du sexe. Depuis 2014, la loi C-36 criminalise l’achat de services sexuels ainsi que la publicité tout en accordant une immunité complète aux prostituées.

La seule façon pour les services de police de prouver la sollicitation de services sexuels est d’utiliser les services d’un agent de police sous couverture.

Des résidents demandent cependant à la GRC de s’attaquer avant tout aux proxénètes («pimps»).

«Si vous êtes témoins d’activités illégales, relevez les numéros de plaques et appelez nous, nous répondrons. Il faut que vous soyez nos yeux et nos oreilles», rétorque Luc Breton.

Solutions

Une partie de la discussion a porté sur les pistes de solution, l’idée d’encourager les commerçants à installer des clôtures autour de leur stationnement ou d’installer de l’éclairage nocturne est revenue à plusieurs reprises.

«Il faut que les commerces soient impliqués et prennent des mesures, insiste Adriana Campbell. S’il y avait plus de lumière on se sentirait plus en sécurité.»

Robert Gallant, coordonnateur du Comité de la sécurité publique, rappelle que la lutte contre la prostitution ne passe pas uniquement par la répression. Il souligne l’importance du soutien offert aux prostituées par le groupe les Anges de la rue et le programme Reconnect du YMWA du Grand Moncton.

«Elles ont besoin d’aide pour sortir de la rue», lance-t-il.

Luc Lebreton est également d’avis que l’effort doit être collectif. «Je comprends la frustration des citoyens mais nous essayons de trouver des solutions. Ça doit être un travail d’équipe avec la communauté.»