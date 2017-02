Restaurant Fresco: le propriétaire prêt à faire face à l’adversité

Le restaurateur du futur Fresco, au centre-ville de Bathurst, se retrousse les manches pour entreprendre à nouveau des rénovations, à la suite d’un incendie survenu dans un logement au-dessus de ses locaux, au début janvier.

Les tonnes d’eau aspergées dans l’appartement en feu ont eu des répercussions dans le restaurant, qui était déjà bien avancé dans ses travaux. En fait, le propriétaire en était aux touches finales et prévoyait ouvrir quinze jours plus tard.

«L’intérieur est une perte totale. Nous sommes à l’étape de la démolition», a indiqué Joel Aubie, le propriétaire.

«Je pense que la plupart des équipements vont être utilisables, comme ils étaient recouverts d’une toile imperméable. Ils ont été pris en main par une compagnie qui va évaluer leurs composantes électriques», a-t-il précisé.

Lorsqu’il a vu des mois de travail crouler sous l’eau une après-midi de janvier, ça l’a cogné dur.

«Pour au moins une semaine, j’étais triste, presque abattu», avoue l’entrepreneur qui gère déjà un restaurant mobile durant la saison estivale, le Jobies Mobile Kitchen.

Joel Aubie a ensuite pris une grande respiration et a choisi de ne pas lâcher cette aventure qui lui tient à cœur.

«Après une semaine, je me suis dit que c’était le temps de retourner au travail et de voir ce qu’il y a à faire. Les travaux de restauration vont commencer dans une semaine ou deux. Par contre, je ne peux pas dire quand nous pourrons ouvrir. J’essaie de rester positif et de ne pas revenir sans cesse sur ce qui s’est passé.»

L’incendie s’est déclaré dans un immeuble abritant huit logements et deux commerces, sur l’avenue King. Il n’y a pas eu de blessés.

Les pompiers de Bathurst considèrent qu’il est de nature accidentelle, même s’ils n’ont pas pu en déterminer la cause.

L’incendie est un mauvais coup du sort pour le secteur de la restauration, qui commence juste à se relever après la perte de plusieurs salles à manger l’an dernier.