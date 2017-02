Verglas: servir ses clients même sans électricité

Pour réussir en affaires, une entreprise doit être en mesure de s’adapter à toute situation, même lorsque les circonstances semblent relever du domaine de l’impossible. Même sans électricité, un commerce de la région de Paquetville a été en mesure de servir des clients en plein milieu de la crise de verglas.

Le matin du 25 janvier, tout semblait normal au Villageois/Home Hardware à Rang-Saint-Georges, près de Paquetville. Toutefois, vers 9h, le verglas provoque une panne d’électricité généralisée et plonge une majeure partie du Nouveau-Brunswick dans le noir.

«On s’est aperçu que la panne d’électricité allait perdurer pendant un bout. Nous sommes retournés à la maison, parce que nous avons tous des familles et nous voulions voir ce qui se passait», raconte Nadia Cormier, responsable des opérations de l’entreprise qui est à la fois une petite épicerie et une quincaillerie.

Plus tard dans la journée, Daniel Doiron, le propriétaire, contacte son employée. Il propose d’ouvrir le magasin en dépit de la panne. Nadia Cormier est en faveur du plan, mais comment joindre les employés alors que la plupart des gens étaient privés de leurs moyens de communication?

«Toute la soirée, j’ai couru après du monde à Paquetville pour trouver mes employés et voir où ils étaient. J’ai pu rejoindre huit personnes qui étaient prêtes à travailler le lendemain. (…) On a pris ce qu’on pouvait pour éclairer le magasin. On a pris deux blocs-notes, deux plumes et on s’est dit qu’il est possible qu’on trompe dans les prix. On va faire les ventes de même.»

Ensemble, les employés ont trouvé un moyen de servir les clients dans la noirceur. Un employé était installé à la caisse et d’autres se trouvaient dans les rayons. Les clients demandaient le produit voulu et l’employé à la caisse annonçait le produit à haute voix. Les employés dans les rayons répondaient avec le prix.

«Ça faisait penser à un jeu télévisé. « Bacon, marque Compliments, 500 grammes. C’est quoi le prix? » Quand les gens ont su que nous étions ouverts, ils sont venus en grand nombre. Ils ont acheté du propane, de l’huile à lampe, des batteries, des chandelles. On n’a pas des stocks ici pour quatre mois d’hiver, on reçoit des commandes chaque semaine, mais j’avais un bel inventaire pour le camping et les chalets. Je fais toujours attention. Je peux vous dire que c’est exactement ce dont les gens avaient besoin.»

L’ouverture a permis au commerce de limiter les pertes et de rendre service à la communauté en période de crise.

«Ça m’a permis d’éviter des pertes et les gens ont pu avoir leur pain, leur lait et leur viande. Il y a eu des pertes, mais j’ai permis au monde de la place de trouver ce qu’ils cherchaient et les employés ont pu être rémunérés. Nous n’avons pas vendu autant que d’habitude, mais les clients étaient contents, les employés étaient contents et tout le monde a participé. Ç’a rendu la crise du verglas un peu moins pire.»

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, des entreprises ont ouvert leurs portes pour la première fois depuis une semaine. C’est le cas du Tank Shop, dans le parc industriel de Caraquet. Le courant a été rétabli tôt mercredi matin.

«Il n’y a pas de mauvais coup qui nous est arrivé. Il n’y a pas d’équipement qui a été brisé ou rien. Perdre une semaine de production ce n’est jamais agréable,, mais au moins personne n’a été blessé. On est de retour au travail aujourd’hui à pleine capacité», dit Jacques Dugas, directeur général de l’entreprise.

D’autres entreprises de la région ont également lancé leurs activités mercredi, dont Jiffy Products. Des employés des usines de Shippagan et de Pokemouche sont retournés au travail mercredi matin, a annoncé l’entreprise sur sa page Facebook.

Malgré nos tentatives, l’Acadie Nouvelle n’a pas été en mesure de joindre Zoël Gautreau, vice-président directeur de l’entreprise, mais dimanche, Jiffy Products a annoncé sur Facebook que les employés ayant travaillé la semaine du 23 janvier seraient rémunérés pour 40 heures de travail. Le message a été partagé près de 1300 fois.

Au cours des derniers jours, plusieurs ont aussi fait remarquer la grande participation des entreprises locales dans les efforts d’aide aux sinistrés. À Tracadie par exemple, la communauté d’affaires n’a pas hésité à se ranger derrière la cause, souligne René Brideau, entrepreneur en construction et président de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila.

«Depuis le premier jour, je suis sur le chantier avec l’équipe de la ville pour essayer d’accommoder tout le monde et de voir ce qu’on peut faire pour la communauté.Les commerçants y ont participé d’une façon incroyable. Ça ne s’explique pas.»