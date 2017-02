Verglas: des soucis pour les propriétaires d’animaux (vidéo)

Les conséquences de la tempête du 25 janvier occasionnent soucis et tracas pour bon nombre de personnes. Elles ont, en revanche, peu d’incidences sur les animaux domestiques et d’exploitation. Tour d’horizon dans la Péninsule acadienne et le comté de Kent.

À la mini-ferme Le Paradis, à Caraquet, le chant du coq se fait entendre, tout comme les glapissements des lapins, les grognements du cochon et les hennissements des chevaux.

Si la crise du verglas agite les résidants de la Péninsule acadienne depuis plus d’une semaine maintenant, les 150 animaux de l’établissement pédagogique demeurent imperturbables.

«Les poules ont moins pondu», souligne néanmoins François Doucet.

Pour lui et Yzabo Landry, les propriétaires, ces lendemains de tempêtes furent synonymes d’inquiétudes. Ils les ont contraints à se réorganiser.

«On a un veau. Ça demande du lait en poudre spécial pour le nourrir. Le magasin général où on l’achète normalement, à Pont-Landry, était fermé parce qu’ils n’avaient pas d’électricité. On les a quand même appelés en catastrophe. Ils nous ont gentiment dépannés», raconte-t-elle.

Ils ont veillé, avec une attention particulière, à ce que leur bétail boive suffisamment.

«Habituellement, les abreuvoirs des enclos extérieurs se remplissent automatiquement grâce à une pompe. Là, ça ne marchait pas. Il fallait les remplir au seau.»

En hiver, le couple, qui vit à côté, passe deux fois par jour pour nourrir les animaux.

«Ça nous prend une heure environ. Ces derniers jours, on restait plutôt trois heures à chaque fois», renseigne François Doucet.

Le refuge SPCA de la Péninsule acadienne, à Shippagan, a lui aussi subi des désagréments, mais c’est à peine si les chats qui y sont abrités – une trentaine environ – ont remarqué quoi que ce soit.

Lors de notre visite, mercredi matin, un chaton roux tigré s’amusait avec une balle rose, tandis que d’autres gros matous se prélassaient sur le bord des fenêtres ensoleillées. Les responsables du site, eux, ont eu fort à faire.

«On s’assurait quotidiennement que les félins allaient bien. Par contre, on ne pouvait pas laver et désinfecter les cages et les planchers comme on le fait tous les jours. On s’est arrangé comme on a pu», commente Linda Lanteigne, la directrice.

L’électricité au refuge est revenue dimanche. Lundi, la journée a commencé par un grand nettoyage.

Ce même jour, l’hôpital vétérinaire de la Péninsule acadienne, à Tracadie, a rouvert ses portes après plusieurs jours d’interruption forcée. Depuis, il croule sous les demandes et les sollicitations.

«On héberge en ce moment cinq ou six animaux qui nous ont été apportés par leur propriétaire parce qu’ils n’ont pas de courant chez eux», indique Natalie Brideau, technicienne.

Les maîtres de petits compagnons à poils sont aussi venus en urgence.

«On a soigné un hamster qui était en hypothermie.»

À Rexton, dans le comté de Kent, Didier Laurent n’a perdu aucune chèvre. Le propriétaire de la Fromagerie au fond des bois en possède 200. Mais la crise du verglas a de lourdes conséquences pour lui.

Privé d’électricité de mardi à lundi, il n’a pas pu travailler pendant tout ce temps. Il avait recommencé à façonner ses fromages le mois dernier.

«J’ai dû les jeter, j’en avais 200 à peu près.»

Surtout, il a été dans l’impossibilité de traire ses chèvres pendant sept jours. Dans son exploitation, cette opération est automatisée. Obéissant à un processus naturel, les ruminants à cornes n’étant pas traits, ils produisent moins de lait.

«J’ai fait ma première traite ce matin (mercredi, NDLR). Les quantités sont moitié moins que ce qu’elles étaient», constate Didier Laurent.

Ces conditions risquent de compromettre sa production de l’année. L’exploitant craint qu’elles ne remettent en question son activité. Il a ouvert sa fromagerie en 2012.