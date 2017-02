Il y a 25 ans, la tempête du siècle frappait Moncton

Les Monctoniens ont sorti les skis et les raquettes pour s’aventurer dans les rues enneigées. - Gracieuseté Fonds Mario Léonard no. 1006 du Centre d’études acadiennes

Du 31 janvier au 2 février 1992, 156 centimètres de neige se sont abattus sur Moncton. Cet épisode est resté gravé dans la mémoire de nombreux résidents.

Il est des tempêtes qui marquent à jamais les esprits. Celle qui a frappé Moncton en 1992 en fait certainement partie. Les chutes de neige ont atteint des niveaux jamais vus au début du mois de février, 156 cm en moins de trois jours: un record.

La ville avait alors été plongée dans des conditions de blizzard pendant 28 heures, et les pointes de vent avaient excédé les 110 km/h. Des citoyens avaient dû creuser des tunnels pour sortir de leur demeure!

Benoît Duguay animait l’émission matinale de Radio-Canada lors de cet épisode historique. «Je me souviens qu’en me rendant au travail sur la rue Université, je marchais au niveau du deuxième étage des maisons», raconte l’ancien journaliste, amusé.

«Cette tempête n’avait rien à voir avec ce que vient de vivre la Péninsule acadienne. On n’a pas perdu l’électricité. Elle a été éclipsée par les tempêtes suivantes, notamment celle de 1998 et de 2015.»

Les Monctoniens ont sorti les skis et les raquettes pour s’aventurer dans les rues enneigées. – Gracieuseté Fonds Mario Léonard no. 1006 du Centre d’études acadiennes Les élèves de l’école Sainte-Bernadette ont présenté mardi les récits et photos récoltés auprès des membres de leurs familles. – Gracieuseté Les 156 cm de neige n’ont pas été égalés depuis 1992. – Gracieuseté Les 156 cm de neige n’ont pas été égalés depuis 1992. – Gracieuseté

À l’école Sainte-Bernadette de Moncton, les élèves de 3ème année ont d’ailleurs réalisé cette semaine une exposition sur cette fameuse tempête du siècle. Les parents et les grands-parents ont été invités à partager leurs anecdotes marquantes et leurs photos, explique la directrice Susanne Léger.

«Les élèves ont présenté hier ces histoires comme si c’étaient les leurs. Ils ont intégré de la communication orale, de l’écriture et même des mathématiques. Ils devaient comparer leur taille avec la hauteur de la neige…»

Mme Léger avait 17 ans en 1992 et elle étudiait à l’école Mathieu-Martin de Dieppe. Les images d’une ville complètement paralysée lui reviennent en tête.

«Les chasse-neige ne pouvaient plus avancer et certaines personnes étaient prises dans leurs maisons», se souvient-elle.

«Un de mes amis avait passé la nuit chez nous, le lendemain on ne voyait plus sa voiture. Plusieurs amis sont venus nous rejoindre et ils sont restés là pendant trois jours. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Ma soeur avait dû skier jusqu’au dépanneur pour aller chercher des provisions.»

Pour d’autres, la tempête de 1992 évoque des moments moins heureux. Nadine Robichaud, alors étudiante à l’Université de Moncton, a été victime d’un accident de la route en se rendant à Tracadie. Son véhicule s’est retrouvé à l’envers dans le fossé.

«Je me souviens être descendue dans des conditions horribles. C’était très glissant. Je n’ai pas eu de grosses blessures, j’étais suspendue dans les airs, retenue par la ceinture de sécurité.»

À son retour à Moncton, Nadine Robichaud a été surprise par la quantité de neige accumulée. «C’était des murs et des murs de neige, ça allait plus haut que notre tête lorsqu’on marchait sur les trottoirs», décrit-elle.