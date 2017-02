Assurances: des gens à bout de nerfs

La frustration gagne plusieurs sinistrés du verglas qui veulent se faire indemniser les pertes de nourriture et autres dommages par leur assureur.

Christie-Anne Vienneau, de Neguac, a manqué d’électricité pendant quatre jours. Le seul dédommagement qu’elle cherche à obtenir vise tous les aliments qu’elle a dû mettre à la poubelle. Avec l’agente de sa compagnie d’assurances, elles ont chiffré le gâchis à 1750$.

L’assureur est prêt à payer, sauf que sa franchise s’élève à 1000$. De plus, en vérifiant avec son courtier, Mme Vienneau a appris que sa prime allait augmenter de manière substantielle si elle déposait une requête d’indemnité.

«Je vais devoir payer 500$ de plus par année pour les prochains trois ans. Ça n’a pas d’allure et c’est décourageant. Pourtant, c’est ma première demande pour l’assurance habitation. J’ai décidé de laisser faire parce que ça ne vaut pas la peine», a-t-elle exprimé.

Elle a tout de même contacté la défenseure du consommateur en matière d’assurances pour faire vérifier sa situation et pense maintenant changer d’assureur.

Michèle Pelletier, qui a pris cette semaine la tête du bureau de Bathurst, rappelle que les polices d’assurance varient suivant les options choisies par le client.

«C’est du cas par cas parce que certaines compagnies n’ont aucune franchise pour la perte de nourriture. Il faut donc vérifier avec elles. Nous pouvons aider les gens à faire des appels. Avec la crise, nous avons commencé à appeler des compagnies, des courtiers, pour savoir ce qui se passe dans un dossier. Les assurés n’ont qu’à nous contacter au 1-888-283-5111», partage la nouvelle défenseure du consommateur.

La haute fonctionnaire souhaite que les assureurs aient l’obligeance d’enlever la franchise, vu qu’il s’agit d’une catastrophe naturelle.

«Nous aimerions bien parce que c’est un cas spécial. La crise que nous vivons aujourd’hui est inhabituelle», prévient-elle.

Mme Pelletier en profite pour apporter une précision aux citoyens qui sont privés d’électricité, quant au remboursement des frais d’hébergement par leur assureur.

«La seule manière que c’est couvert, c’est s’il y a des dommages physiques à la propriété. Par exemple, si on manque d’électricité et qu’un poteau ou un arbre a fait un trou dans le toit ou cassé une vitre. On peut être admissible, mais là encore, il faut vérifier avec sa compagnie.»

Le gouvernement provincial a débloqué des fonds pour aider les résidants, les entreprises, les organismes à but non lucratif et les municipalités de la crise du verglas qui sont confrontés à certaines dépenses non prises en charge par les assurances.