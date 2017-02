Dons aux sinitrés: du bois de chauffage en direction de la Péninsule acadienne

La photo nous laisse voir un employé de Fiready qui s’affaire au chargement de la cargaison de bois de chauffage séché et ensaché qui a été livrée dans la Péninsule acadienne, jeudi. - Gracieuseté

Deux entreprises du Nord-Ouest ont uni leurs efforts afin de faire un geste de solidarité envers les sinistrés de la crise du verglas dans la Péninsule acadienne.

Grâce à Fiready Inc., de Clair, et Rossignol Transport, d’Edmundston, l’équivalent de 13 cordes de bois de chauffage ensaché a été livré dans la région de Lamèque, jeudi.

La copropriétaire de Fiready Inc, Marielle Clair, a rappelé que l’idée de confectionner ce produit par son entreprise découle justement de la crise du verglas de 1998 au Québec.

À ce moment, l’entreprise familiale James T. Clair Ltd a acheminé plusieurs cargaisons de bois séché dans les Cantons de l’Est, au Québec, et dans l’est des États-Unis.

«C’est justement à partir de cette crise du verglas que nous avons décidé d’approfondir le concept et de créer un produit de bois de foyer à valeur ajoutée, séché au four et ensaché», a-t-elle raconté.

En constatant la crise qui sévit actuellement dans la Péninsule acadienne, la compagnie a décidé d’apporter sa contribution. Fiready a fourni l’équivalent de 13 cordes de bois de chauffage qui ont été livrées par la compagnie Rossignol Transport, jeudi.

Une fois sur place, des responsables des Travaux publics à Lamèque se sont chargés de la distribution.

Du Restigouche à la Péninsule

Les efforts du Restigouche pour aider les sinistrés du verglas se sont poursuivis mardi alors que plusieurs voyages de dons de toutes sortes ont pris la route de la Péninsule acadienne.

Parmi ceux-ci, deux camions remplis de bois, un en provenance du Groupe Savoie (bûches énergétiques) de Saint-Quentin et un autre improvisé par les citoyens de Kedgwick dans le cadre de l’Opération Coeur de Lion (don d’un citoyen). Pour ce dernier, une véritable corvée communautaire a été organisée afin de couper et de charger le bois.

–Avec la collaboration du journaliste Jean-François Boisvert