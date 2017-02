Énergie NB fait d’importants progrès

Énergie NB atteint ses objectifs. Jeudi soir, 99% des clients touchés par la crise du verglas dans le secteur de Miramichi et le comté de Kent étaient à nouveau électrifiés. Ce pourcentage s’élevait à 85% dans la Péninsule acadienne où les sinistrés se concentrent majoritairement sur l’île de Lamèque.

À l’heure où nous écrivions ces lignes, le nombre de clients sans courant se rapprochait de la barre des 3500. Au plus fort de la crise, ils étaient 133 000.

«Tous les poteaux tombés devraient être remplacés d’ici dimanche soir», indique Gaëtan Thomas, le PDG de la société d’État.

Pour rappel, entre 350 et 400 mâts électriques ont été brisés suite à la tempête de pluies verglaçantes du 25 janvier.

Présentement dans la province, plus de 800 employés d’Énergie NB et de ses partenaires du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Maine, aux États-Unis, s’activent à reconstruire le réseau électrique du Nouveau-Brunswick lourdement endommagé par les récentes intempéries.

Pour autant, Gaëtan Thomas refuse de parler de fin de la catastrophe.

«C’est la pire crise que nous ayons connue. Moi, en 35 ans de carrière, je n’avais jamais vu ça. Elle est individuelle. Elle sera terminée une fois que tout le monde sera rebranché.»

Jeudi, le premier ministre Brian Gallant était de passage au centre d’hébergement de Bas-Caraquet, à l’école L’Escale des jeunes. Il en a profité pour apporter son soutien aux sinistrés présents et pour saluer les bénévoles qui animent le centre.

Selon le chef du gouvernement, cette situation hors-norme a été l’occasion de mettre au jour la générosité qui caractérise les Néo-Brunswickois.

Depuis une dizaine de jours, divers gestes de solidarité et opérations citoyennes sont mis en place pour venir en aide à celles et ceux qui se retrouvent dans le besoin.

«C’est inspirant!», commente le premier ministre.

Celui-ci indique qu’il faudra également tirer les leçons de la gestion de cette crise.

«Elle représente un test intense qui nous a conduits à repousser nos limites. Viendra le temps d’apprendre de ce qui a marché et de ce qui a moins bien marché. Je suis d’ores et déjà fier de la réponse de nos instances. Les tempêtes sont une réalité de l’hiver.»