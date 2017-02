Internet: un chanteur de Moncton victime d’une fraude massive

Au moins 53% des Canadiens disent avoir été victimes de fraude, selon un sondage d’Équifax Canada réalisé en 2016. Don Levandier et Marc Landry, de Moncton, sont parmi eux.

Usurpation d’identité, fraude et enquête. Ce n’est pas un film de science-fiction. C’est ce que deux gars de Moncton ont vécu. Des malfaiteurs ont réussi à obtenir des cartes de crédit en leur nom et dans un cas, ils ont été en mesure de soutirer près de 10 000$.

Pour Don Levandier tout a commencé avec un appel.

«Quelques semaines passées, mes parents ont reçu un appel d’une compagnie de carte de crédit. Ils voulaient savoir si j’étais à Ottawa et si j’avais dépensé 9300$. Ils ont appelé mes parents parce qu’ils n’avaient pas mon bon numéro de téléphone», explique M. Levandier.

«Au départ, je pensais que c’était une tentative de fraude, mais plus tard ils ont reçu un autre appel et c’était une compagnie de carte de crédit différente», a précisé celui qui est aussi chanteur d’un populaire groupe rock, The Motorleague.

C’est à ce moment qu’il a réalisé que quelque chose clochait. Quelqu’un utilisait ses informations personnelles pour faire des demandes de cartes de crédit auprès de MBNA (Master Card) et de Canadian Tire Bank.

«À force de faire des va-et-vient avec les compagnies de cartes de crédit, j’ai réussi à déduire que la personne qui a fait la demande de ces cartes en mon nom avait une fausse carte de citoyenneté canadienne. […] J’ai pu apprendre qu’une personne peut faire la demande d’une carte de crédit avec deux bonnes pièces d’identité. Dans mon cas, ils ont été en mesure de faire une demande en utilisant ma date d’anniversaire et une ancienne adresse à laquelle je n’ai pas habité depuis plus de 13 ans. Parce que ces deux preuves d’identité étaient dans mon dossier au bureau de crédit, le tout a passé», a expliqué Don Levandier

Il est presque impossible de trouver une date de naissance d’un citoyen en faisant une simple recherche Google, encore moins son adresse, à moins d’avoir une entreprise. On a tenté l’expérience à l’Acadie Nouvelle et même en ayant de l’information très personnelle sur nos collègues, rien n’est apparu dans le moteur de recherche nous permettant de voler l’identité de la personne cherchée.

Or, Facebook est une mine d’or d’information personnelle. Les gens vous souhaitent un joyeux anniversaire sur le réseau social, dévoilant parfois votre âge. Votre adresse est peut-être visible sur une de vos photos ou dans vos informations. Reconstruire l’identité d’une personne à partir du réseau social n’est pas une tâche très complexe.

«Ma date de naissance est sur Facebook et quand le jour de ma fête est arrivé, le site et tout le monde m’ont souhaité bon anniversaire. Les demandes pour les cartes de crédit frauduleuses ont toutes été faites le jour de ma fête. C’est de la spéculation, mais ça me porte à croire que les gens qui font ça peuvent voir que c’est votre anniversaire et, en utilisant votre nom de famille, ils peuvent trouver d’autres informations à propos de vous», a souligné l’homme de Moncton.

«Une fois qu’ils ont votre nom, votre date de fête, ils peuvent obtenir votre adresse en ligne. Ce n’est pas très difficile!»

Marc Landry a subi à peu près la même mésaventure. Un texto du propriétaire de son ancienne maison l’a avisé que Postes Canada tentait de lui livrer une lettre.

«J’ai reçu une lettre de MBNA, une compagnie de carte de crédit de Master Card, qui disait que ma demande pour une carte de crédit avait été approuvée, mais je n’avais fait aucune demande», a expliqué M. Landry.

Après avoir contacté MBNA, on lui a recommandé d’appeler Équifax Canada, une société de crédit internationale.

«On a lancé une enquête avec Équifax et c’est en parlant avec eux qu’on a découvert qu’un individu a réussi à obtenir une carte de crédit de Canadian Tire en utilisant mon nom. Il avait aussi fait une demande auprès de Capital One. Ce sont les mêmes trois compagnies utilisées dans la fraude dont a été victime Don», a confié M. Landry.

Même s’ils pointent du doigt Facebook et leur présence en ligne, Marc Landry et Don Levandier n’ont encore aucune idée comment les fraudeurs ont obtenu leur information. Chose certaine, ils font aujourd’hui beaucoup plus attention lorsqu’ils naviguent sur Internet.

Les deux hommes n’ont pas eu à payer les factures des cartes de crédit en question.

Ils ont surtout appris qu’il est important de mettre à jour ses informations personnelles auprès des sociétés de crédit Équifax et Transunion et de faire plus attention lorsque vient le temps de partager de l’information sur Facebook. Ils incitent le reste de la population à en faire de même.

Conseils de sécurité

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et la GRC émettent plusieurs conseils afin d’éviter d’être victime d’un vol d’identité et de fraude en ligne.

Sur les réseaux sociaux, comme Facebook, il existe des outils de contrôle et de protection de la vie privée. Il faut les utiliser, insiste le commissariat. Il est par exemple possible de limiter le nombre de gens qui peuvent voir vos informations personnelles et de cacher votre adresse courriel active et votre date complète d’anniversaire.

Les deux organismes gouvernementaux recommandent aussi de ne pas accepter les demandes d’amitié Facebook de gens que vous ne connaissez pas dans la «vraie vie».

Lorsqu’on fournit de l’information en ligne, il faut le faire sur des sites sécurisés. On sait qu’un site est sécuritaire lorsqu’on peut repérer l’icône du petit cadenas à gauche de la barre d’adresse d’un site. Le lien d’un site sécuritaire doit aussi commencer par «HTTPS».

Il est aussi nécessaire de choisir un mot de passe complexe. Ne choisissez pas votre numéro de téléphone ou le nom d’une personne proche. Un bon mot de passe doit comprendre des chiffres, des lettres en minuscules et en majuscule et des symboles, comme un point d’exclamation. De cette façon, il sera beaucoup plus difficile ou beaucoup trop long pour qu’un pirate tente d’essayer d’accéder à vos informations.

Il faut aussi être très discret quant à l’information que vous partagez. «Une photo de vous et de vos amis, par exemple, peut en dire long: où vous habitez, l’école que vous fréquentez ou la voiture que vous conduisez».

En somme, il suffit de songer à la façon dont l’information qu’on partage pourrait être utilisée afin de commettre une fraude ou un vol d’identité.

Le Centre antifraude du Canada estime 80% des fraudes au pays sont commises par des groupes criminels organisés et les pertes des citoyens et des entreprises en lien avec la fraude a atteint 10 milliards $ par année.