Moncton: l’Acadie occultée des parcs et sentiers [EXCLUSIF]

Deux parcs municipaux sur 67 portent un nom français ou représentent l’Acadie, à Moncton. D’ici le 30 avril prochain, il n’y en aura qu’un seul, avec la décision des élus de rebaptiser le parc René-Arthur Fréchet, en décembre.

Le caractère anglophone du paysage linguistique des parcs et sentiers de la métropole du Sud-Est occulte le fait français au sein de la municipalité.

L’Acadie Nouvelle a recensé tous les noms des parcs et des sentiers municipaux. Le constat est frappant.

Sur un total de 67 parcs, 58 portent des noms anglophones, 6 des noms considérés bilingues et l’un d’eux, le parc Estano, porte un nom d’origine italienne. Un seul porte un nom francophone, soit l’espace vert Bonaccord, baptisé en vertu de la rue qu’il côtoie; il s’agit de 1,5% au total général.

Du côté des sentiers municipaux, le français a un peu plus de place. Sur 49, ils sont 21 à porter des noms anglophones, 8 possèdent des noms d’autres langues et origines (micmac, latin, suisse), 5 d’entre eux sont considérés comme étant bilingues et 15 sont en français. Du lot, un seul représente l’Acadie, soit le sentier Marguerite Maillet, qui relie le chemin Charles Lutes et le boulevard Vaughan Harvey; les autres sont des noms d’animaux ou liés à la nature (Martre, Carcajou, etc.).

Sur 116 parcs et sentiers municipaux, 79 sont nommés de noms anglais, 16 sont des noms français, 11 sont considérés comme étant bilingues, et 9 sont tirés d’une autre langue.

Une politique linguistique a été adoptée par la municipalité en mai 2014, pour veiller à un meilleur équilibre linguistique. Selon le guide établi, qui n’oblige en rien le conseil municipal, la distribution des noms désormais adoptés devra l’être à 45% en anglais, 45% en français, et 10% «autres».

La Ville de Moncton a mis sur pieds une banque de nom pour faciliter l’atteinte de cet objectif. Encore une fois, les mots et noms anglophones surpassent de loin ceux qui représentent le fait français au sein de la municipalité. Sur les 233 noms qu’elle contient, 118 sont anglophones, 70 d’entre eux sont francophones, 8 sont considérés comme étant bilingues, et 37 sont des mots tirés de langues des Premières nations ou de la nationalité d’immigrants dans la région.

La parité linguistique, pas pour demain

Le conseil municipal devra baptiser les prochains 58 parcs et 6 sentiers de noms francophones pour atteindre ses objectifs en matière de parité linguistique. Ça n’arrivera pas, indique la gestionnaire aux communications et services bilingues de la Ville de Moncton.

«On ne peut pas nommer que des parcs francophones pour équilibrer le paysage linguistique», explique Nicole Melanson.

La municipalité reconnaît qu’il y a iniquité, poursuit-elle, mais celle-ci est l’héritage d’un travail effectué plus d’un demi-siècle passé.

«Ce ratio de 45% n’existait pas il y a cinq ans. C’est une amélioration, un pas vers la bonne direction pour souligner les communautés linguistiques diverses qui forme Moncton. On ne peut pas changer des noms existants librement non plus.»

C’est pourtant ce qui est arrivé en décembre quand les élus municipaux ont choisi de rebaptiser un parc d’un nom français à un nom anglais, tout juste à côté de l’Université de Moncton. L’affaire a soulevé un tollé.

En 2012, la municipalité comptait deux parcs Sunny Brae. Elle en a nommé un à la mémoire d’un architecte francophone de renom, René-Arthur Fréchet. Les résidents du quartier ont appris le nouveau nom lors d’une annonce de rénovation. Plusieurs se sont plaint à l’hôtel de ville, sous principe que le quartier, peuplé d’étudiant de l’UdeM, est de souche anglophone. Les élus municipaux ont finalement voté en décembre pour changer le nom du parc à nouveau, le rebaptisant cette fois Braemar Park.

Nicole Melanson assure que la municipalité a à cœur les préoccupations linguistiques des communautés, et que celle-ci alimente constamment les débats lors des réunions de travail des élus.

Quatre nouveaux parcs et trois nouveaux sentiers devront être inaugurés cette année au cours de 2017. Seront-ils tous nommés dans la langue de Molière?

«Probablement pas tous, mais je suis certaine qu’il y en aura au moins un ou deux qui seront en français.»