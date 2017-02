Verglas: la ville de Shippagan lève l’état d’urgence

La routine reprend tranquillement dans la Péninsule acadienne. Mercredi, la Ville de Shippagan a levé l’état d’urgence puisque le courant a été rétabli dans la vaste majorité de la municipalité, même si les pannes d’électricité touchent encore quelques secteurs.

«On l’a décrété parce qu’il n’y avait pas de courant, mais quand la décision de lever l’état d’urgence a été prise, 95% des clients étaient rebranchés au réseau», dit Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan.

La situation d’urgence demandait la mobilisation d’employés municipaux, du chef de la brigade d’incendie, du directeur général par intérim de la municipalité et le directeur des travaux publics, explique la maire.

«Ils étaient au centre d’urgence et ils devaient y rester à temps plein. Ils sentaient que le nombre d’appels diminuait et que le besoin était moins fort.»

Le centre d’hébergement et de réchauffement situé au Centre des congrès de la Péninsule acadienne demeure ouvert jusqu’à avis contraire. Des bénévoles et des représentants de la Croix rouge y sont toujours et quelques personnes de la région profitent toujours de l’endroit pour y passer la nuit au chaud, informe Mme Savoie Robichaud.

La maire de la municipalité estime que l’état d’urgence a été nécessaire.

«Les premiers soirs, il y avait 90 personnes qui dormaient au centre d’hébergement. Des gens présentaient des problèmes de santé. En faisant du porte-à-porte, les bénévoles ont pu en identifier d’autres. Ils ont permis d’éviter des problèmes d’intoxication au monoxyde de carbone.»

D’autres municipalités de la région ont également déclaré l’état d’urgence, soit Tracadie, Lamèque, Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Le Goulet. La communauté autochtone d’Elsipogtog, dans le comté de Kent, a aussi eu recours à cette mesure.

La Municipalité régionale de Tracadie a été l’une des premières à déclarer l’état d’urgence, tôt vendredi matin vers 8h. Une semaine plus tard, elle n’a pas l’intention d’adopter une prolongation de la mesure.

«Nous avons eu une réunion ce matin (jeudi) avec les représentants de l’Organisation des mesures d’urgence. Notre préoccupation était de savoir si on allait perdre les services. On nous a rassuré que les services seraient encore disponibles pour nous», mentionne le maire Denis Losier.

«On ne veut pas mettre la population en état d’alerte. Admettons qu’il y avait un renouvellement, ça envoie le message que la situation est encore critique alors que je crois que nous avons quand même pu repris un certain contrôle.»

Quelques milliers de personnes dans la Péninsule acadienne n’ont toujours pas d’électricité plus d’une semaine après qu’une tempête de pluie verglaçante s’est abattue sur le Nouveau-Brunswick.

Denis Losier a l’impression que son conseil municipal a pris la bonne décision en déclarant l’état d’urgence.

«Ç’a valu la peine. L’armée est arrivée dans un contexte où les gens sur le terrain étaient épuisés. Donc, dans un groupe, même si deux personnes sont fatiguées, mais une nouvelle personne arrive en forme, souvent, ça motive les autres à continuer. On est passé de 30 personnes sur le terrain à faire du porte-à-porte à 60.»

«Dès qu’on a besoin de quelque chose, on communique avec le bureau-chef des Mesures d’urgence à Paquetville. En principe, ils nous envoient ce dont nous avons besoin. Il n’y a pratiquement pas de temps d’attente. Ils déploient les ressources pour agir sur le terrain.»

En date de jeudi après-midi, Lamèque songeait toujours à la suite des choses. La municipalité a déclaré l’état d’urgence vendredi dernier.

«On va se pencher là-dessus aujourd’hui ou demain matin pour voir ce qui va arriver. Il y a encore des rues à Lamèque qui n’ont pas d’électricité. Beaucoup de services se dirigent vers Sainte-Marie-Saint-Raphaël. On donne aussi beaucoup de services aux DSL environnants, donc on va attendre que cette situation soit plus claire avant de se prononcer de façon définitive.»

Des citoyens se mobilisent toujours

Si la situation s’améliore en général dans la Péninsule acadienne, plusieurs bénévoles se mobilisent encore dans les quatre coins de la Péninsule acadienne pour venir en aide aux sinistrés. Par exemple, un centre d’hébergement et de réchauffement est toujours en place à Bas-Caraquet. Près de 700 repas sont servis par jour, note Anne-Marie Jourdain, la coordonnatrice principale du centre. Des plats sont servis sur place et d’autres sont livrés dans un foyer de soins de la région.

Un autre groupe, le Centre d’aide aux DSL, demande encore l’aide de la population. Depuis cette semaine, des dizaines de bénévoles travaillent d’arrache-pied pour subvenir aux demandes provenant de partout dans la Péninsule acadienne. Plusieurs sont sur place afin de trier les dons de nourriture, préparer les boîtes et assurer une livraison à domicile. Ils coordonnent aussi le prêt de génératrices auprès de foyers de soins et assurent la livraison d’essence. Des renseignements sont disponibles sur la page Facebook «Centre d’aide aux DSL».