Vol de banque à main armée: le suspect arrêté

Un Ontarien est accusé du vol à main armée survenu à succursale de la Banque CIBC du chemin Mountain, à Moncton, mercredi après-midi.

Aaron Andrew Lamore a comparu en cour provinciale à Moncton et a été accusé de vol à main armée et le non-respect des conditions de probation. On lui a ordonné de se soumettre à une évaluation psychiatrique de 30 jours.

L’homme a été arrêté mercredi vers 19 h, après s’être barricadé dans une résidence de l’avenue Edgett, à Moncton, pendant quatre heures. Des membres du Service régional de Codiac avaient établi un périmètre de sécurité dans le secteur par mesure de précaution.

Aaron Lamore comparaîtra de nouveau en cour le 2 mars.