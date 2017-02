La chance ne tourne pas pour des présumés voleurs de Moncton

Le plan de trois présumés voleurs du bureau de poste de Harcourt est tombé à l’eau quand leur voiture utilisée pour fuir a fait une sortie de route près de Moncton.

La GRC a répondu à un appel, dimanche soir, concernant un vol au bureau de poste de la communauté du milieu du comté de Kent. Plusieurs parcelles ont été volées, dont des passeports et des téléphones intelligents.

Des policiers du District du Sud-Est de la GRC sont arrivés sur les lieux de l’introduction par effraction vers 23h30. On les a informés qu’une voiture rouge avait quitté la scène en direction de Moncton.

Vers minuit, les policiers ont trouvé une voiture rouge accidentée et abandonnée à l’intersection des chemins Rodgers et Isaiah, au nord-ouest de Moncton. Des agents sont restés près des lieux de l’accident.

Deux heures plus tard, trois suspects sont sortis des bois près du chemin Rodgers, où ils étaient cachés. Ils se sont rendus à la police.

«C’était le milieu de la nuit, et je pense qu’ils étaient en train de geler. On avait plusieurs autos qui étaient restées là. À un moment donné ils sont sortis. Ils étaient trop gelés pour rester dans le bois», explique le sergent Patrick Tardif, du détachement de Richibucto.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition de la voiture. Ils l’ont exécuté plus tard dans la semaine. Jeudi, ils ont emporté les contenus du véhicule au poste de la GRC de Richibucto.

«Là, on a des caisses pleines de courriers et de parcelles. Il y a des passeports, des iPhone et toutes sortes de choses qu’ils avaient réussi à voler. On retourne ça à Poste Canada. Ils sont pas mal contents.»

«Il y avait une famille qui s’apprêtait à voyager dans le Sud, puis ils attendaient pour leurs passeports. Ils vont être pas mal contents qu’on les ait retrouvés.»

Plusieurs accusations ont été déposées mercredi contre Christopher Joseph Arsenault, âgé de 44 ans de Moncton, et Steven Cail, âgé de 38 ans de Riverview. Ils ont notamment été accusés d’introduction par effraction dans une entreprise, de vol de courrier ayant une valeur de moins de 5000 $ et de possession de biens obtenus criminellement.

M. Cail était aussi le suspect recherché dans un vol à main armée survenu le 8 janvier au restaurant Greco, situé au 120 promenade Killam, à Moncton. Des accusations ont été déposées contre lui entourant ce deuxième vol. Il est toujours derrière les barreaux, et doit comparaître de nouveau à la Cour provinciale à Moncton, le 15 février.

M. Arsenault a été libéré sous conditions mercredi et doit comparaître le 15 mars.

Un troisième homme, âgé de 38 ans, qui ne peut pas être nommé, car il n’a pas encore été formellement accusé, a été libéré sous promesse de comparution, le 9 mai.