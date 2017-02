Justin Trudeau aux Acadiens: «Vous êtes extraordinaires!»

Les derniers jours ont produit plusieurs bouleversements dans la Péninsule acadienne. Alors que 200 membres des Forces armées canadiennes sont arrivés sur l’île Lamèque lundi matin, le premier ministre du Canada Justin Trudeau était de passage dans la région vendredi pour remercier les premiers répondants et les nombreux bénévoles qui sont intervenus lors de la crise du verglas.

En début de soirée, Justin Trudeau s’est d’abord rendu à Néguac où des milliers de personnes ont été touchées par la tempête de pluie verglaçante.

Malgré un retard d’environ 50 minutes, la foule a rapidement entouré le premier ministre Trudeau dès son arrivée dans les locaux de la Légion royale canadienne, qui a servi de centre d’hébergement et de réchauffement pendant la crise.

Le premier ministre n’a pas répondu aux questions des médias. Son passage éclair avait plutôt comme mission de lui permettre de saluer le travail les bénévoles et les premiers répondants qui ont oeuvré sans compter les heures pour venir en aide aux gens de leur communauté.

«Je suis tellement fier de vous voir ici ce soir, pour vous dire merci. Merci pour toute l’entraide que vous avez donnée à vos voisins et vos amis pendant dix jours et nuits très difficiles et longues. Merci aussi pour l’exemple que vous donnez, c’est à dire, celui d’une communauté résiliente et forte. L’entraide est au coeur de qui vous êtes et de ce que vous faites», a dit Justin Trudeau.

Le centre d’hébergement et de réchauffement de Néguac fermera ses portes samedi matin à 11h après une semaine. Près de 2500 repas ont été servis pendant cette période, informe Albertine Savoie, responsable des lieux. Jusqu’à huit personnes de la région y ont passé la nuit au chaud.

Foule à Lamèque

Par la suite, le premier ministre a visité le centre d’hébergement et de réchauffement de Lamèque, situé dans le sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Flots. Des repas chauds y sont servis trois fois par jour. D’autres en profitent pour y passer la nuit. Des lits ont été installés par la Croix-Rouge canadienne. L’endroit va demeurer ouvert encore pendant quelques jours, indique le père Patrick McGraw.

«Ça va rester ouvert au moins jusqu’à dimanche ou lundi, parce qu’il y a des paroissiens qui ont appris qu’ils n’auraient pas d’électricité avant dimanche soir ou lundi soir.»

Même si les derniers jours ont parfois été difficiles, elles ont permis à la communauté d’apprendre d’importantes leçons.

«Le besoin d’être ensemble. Le besoin de se retrouver ensemble», résume le Père McGraw.

Encore une fois, Justin Trudeau a tenu simplement à saluer le travail des bénévoles, des premiers répondants et tous les autres qui ont mis la main à la pâte pendant la crise du verglas.

«Oui c’est le fun quand ça va bien, mais c’est quand on a des moments difficiles qu’on voit la force et la résilience du peuple acadien. Vous êtes extraordinaires!», a-t-il déclaré à la foule présente.

Le premier ministre a terminé sa visite en se rendant au centre des opérations militaires de Lamèque pour remercier les militaires. Les Forces armées canadiennes ont été déployées dans la région en début de semaine.

En plus de livrer des biens et du matériel chez les gens et les centres de réchauffement, les militaires donnent un coup de main à Énergie NB en nettoyant les arbres tombés. Ils font également du porte-à-porte pour s’assurer que les gens se tiennent bien. Ils pourraient rester dans la région jusqu’au 8 février.

À 22h35, vendredi soir, quelque 1450 clients d’Énergie NB, surtout dans la région de l’île Lamèque, n’avaient toujours pas de courant.