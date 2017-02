La pêche blanche de nouveau permise à Kedgwick

Les gens pourront finalement taquiner la truite cet hiver sur le lac Windemere.

Le conseil municipal de la Communauté rurale de Kedgwick a appris, jeudi, que le ministère des Ressources naturelles venait de changer la désignation de ce plan d’eau, y autorisant désormais la pêche sur glace.

On se souviendra qu’en début d’année, le conseil avait lancé un projet-pilote permettant cette activité hivernale sur le lac Windemere, lac situé au cœur du village. Mais voilà, il a dû revenir sur sa décision moins d’une semaine plus tard, soit après avoir pris connaissance que le lac ne possédait pas la désignation provinciale requise pour la pêche en hiver. Une demande avait alors été effectuée auprès du ministère pour l’ajout de cette saison au calendrier.

Cette pause inattendue avait grandement déçu la mairesse de Kedgwick, Janice Savoie, qui misait beaucoup sur cette initiative. Elle était donc extrêmement contente jeudi d’apprendre la décision du ministère. «On ne savait pas vraiment combien de temps ça allait prendre avant que l’on accepte ou non notre demande de changement de désignation. Finalement, ça aura été rapide et c’est tant mieux pour les amateurs, car il reste encore plusieurs belles semaines de pêche à la saison», explique Mme Savoie.

«La pêche blanche, c’est intéressant pour notre population, c’est certain. Mais je crois que c’est aussi intéressant pour les gens d’un peu partout qui n’ont jamais pêché l’hiver et qui aimeraient s’initier à ce loisir. De notre côté, on songe à faire une journée complète d’activité en lien avec le lac et la pêche. C’est définitivement un atout pour la communauté», ajoute-t-elle.

La désignation est entrée en vigueur jeudi, c’est donc dire que les amateurs peuvent y pêcher dès maintenant. La seule contrainte, c’est de posséder un permis de pêche provincial. «On demande par contre aussi aux gens de passer au préalable à l’édifice municipal afin de signer une décharge de responsabilité», précise au passage la mairesse.

Rappelons que le lac ne sera pas accessible aux véhicules. On ne pourra non plus y installer des abris.

Et qu’est-ce que l’on retrouve au juste dans le lac Windemere? Principalement des truites provenant d’un programme provincial d’ensemencement. Selon Mme Savoie, le gouvernement n’a pas encore pris sa décision à savoir s’il continuera ou non son programme pour ce lac cette année. «Tout est une question de budget et de disponibilité fonds. On devrait avoir plus de détails à ce sujet au cours des prochaines semaines. Mais c’est certain que si ça venait à tomber et que la pêche s’avère être un succès ici, il faudrait alors que le conseil s’assoie et songe à investir. Personnellement, je trouve que ce lac – avec sa pêche l’été l’hiver – possède beaucoup de potentiel», souligne M. Savoie.