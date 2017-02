Tuerie de Québec: Edmundston est solidaire

Le récent attentat commis dans une mosquée à Québec n’ébranle en rien la perception et la confiance envers les Canadiens d’Alaa Maaref, un musulman habitant à Edmundston.

Une centaine de personnes se sont réunies pour prendre part à une vigile en solidarité avec la communauté musulmane du Nord-Ouest, vendredi à Edmundston, afin de transmettre un message de paix, d’acceptation et d’amour.

La communauté musulmane a été ébranlée par l’attentat survenu dans une mosquée de Sainte-Foy, à Québec, dimanche. Six personnes sont décédées et une vingtaine d’autres ont été blessées lors de cet acte de terrorisme.

Alaa Maaref, un Tunisien habitant à Edmundston, s’est dit surpris de cet attentat commis à Québec, une ville calme et tranquille, soutient-il. Il estime qu’il s’agit d’un acte isolé.

«Ça ne change rien ma perception et ma confiance envers les Canadiens. Nous sommes dans un pays qui a toujours été très accueillant envers les nationalités étrangères. Parfois, il y a des gens qui sont mal informés et qui commettent des choses regrettables. C’est inquiétant quand un attentat comme celui-là se produit à quelques heures de chez nous. Mais je me sens en sécurité ici à Edmundston même si on ne peut jamais avoir de certitude dans la vie», a dit M. Maaref.

Selon lui, une vingtaine de familles musulmanes, représentant environ 100 personnes, habitent au Nord-Ouest. Elles possèdent un local pour se réunir et prier.

Connaissant bien M. Maaref, Pierre Moreau, de Lac Unique, a tenu à prendre part à la vigile de vendredi soir. «C’est terrible ce qui s’est produit à Québec. Nous sommes une région très accueillante et on espère être à l’abri de tel acte», a-t-il indiqué.

Née au Maine mais habitant Edmundston depuis les années 70, Cheryl Michaud n’a pas hésité à braver le froid pour être du rendez-vous.

«Ce qui s’est passé à Québec est horrible, ça n’a pas sa place. Ça me fâche quand les gens parlent mal des autres ou portent des jugements. On doit s’unir pour lancer un message fort pour la paix», a-t-elle mentionné.

Des rassemblements du genre ont eu lieu dans plusieurs communautés canadiennes vendredi soir.