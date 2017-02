Verglas: bientôt la fin de la crise

Sur son fil Twitter, Énergie NB a remercié tous ceux et celles qui ont offert un logis ou un repas à ses employés durant les derniers jours. - Twitter

Les équipes d’Énergie NB ont réussi à rebrancher plus de la moitié des foyers qui étaient toujours privés d’électricité samedi.

À 21h50, 304 clients s’apprêtaient à passer une 11e nuit sans courant. Le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sur l’Île Lamèque, est celui qui est le plus touché à l’heure actuelle avec une centaine de sinistrés.

Les pannes restantes sont généralement plus complexes et isolées, ce qui rend le rebranchement plus difficile. Ces pannes comprennent des résidences dont les entrées électriques ont été endommagées, des résidences saisonnières ou situées dans des secteurs très ruraux.

Énergie NB croit pouvoir rétablir le courant dans la «grande majorité» des cas avant dimanche soir.