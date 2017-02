Le tournoi de pêche sur glace de Shediac se termine en queue de poisson

Le tournoi de pêche sur glace de Shediac de ce samedi s’est terminé en queue de poisson pour bien des participants. Un seul éperlan a été attrapé. Cela n’a toutefois pas empêché tout ce beau monde d’avoir du plaisir entre amis et en famille.

Le grand gagnant est Edvin Cormier. Ce pêcheur de Shediac est le seul qui a su extirper un poisson de la baie. Son truc? De bons hameçons, une ligne solide, et surtout, une patience inébranlable.

«Il faut rester concentré et savoir quand donner un coup sur la ligne», dit-il tout en maniant son fil de pêche.

Même un facteur de refroidissement éolien correspondant à -30 degrés celsius n’a pas réussi à la dissuader.

Assis sur un banc de fortune, Edvin Cormier a passé 4h les yeux rivés sur son trou de pêche, foré à travers 18 pouces de glace, avant d’avoir au bout de son fil ce qui aura été la seule prise de la journée. Il n’a pas eu à défendre son butin auprès des 64 autres participants.

«Personne n’a encore essayé de me la voler. Je peux vous dire que je vais la savourer!», laisse tomber l’homme, sourire en coin.

Le tournoi était divisé en trois catégories, soit celui qui avait pêché le plus d’éperlan, l’éperlan la plus longue, et l’éperlan le plus lourd; Edvin Cormier les a toutes remportées. Il a gagné une tente pour la pêche sur glace, gracieuseté de Cabela’s.

Des prix de participation ont également été distribués, dont une perceuse pour forer des trous dans la glace, gracieuseté de Bass Pro Shop, et des certificats cadeaux pour le Shediac Lobster Shop.

Malgré le peu de poisson, les organisateurs estiment que l’événement a été un franc succès.

C’est toujours difficile de prévoir où seront les bancs de poissons, explique Diego Ritchie, coorganisateur de l’événement. Malgré les résultats du tournoi, l’éperlan est populeux dans la Baie de Shediac, explique celui qui est également directeur de l’Écocentre Homarus.

«J’en pêche depuis plusieurs années. C’est comme du macro finalement, quand le banc passe, tu en peux en sortir deux à la fois.»

L’éperlan peut se pêcher sans permis au Nouveau-Brunswick, moyennant quelques conditions, dont une limite quotidienne de 60 prises. La ligne utilisée peut comporter jusqu’à six hameçons.

Le tournoi de pêche sur glace est l’une de nombreuses activités inscrites au calendrier du 39e Carnaval d’hiver de la municipalité, qui s’est déroulé du 28 janvier au 5 février