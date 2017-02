Budget: 7 éléments à surveiller

La ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Cathy Rogers, présentera mardi le troisième budget du gouvernement du premier ministre Brian Gallant. Voici sept éléments à surveiller.

1. Le déficit

Lundi en point de presse, la ministre Rogers a répété que son gouvernement était toujours en voie d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2020-2021. Le manque à gagner dans le prochain budget sera plus bas que celui de l’année en cours, a-t-elle assuré.

Selon les plus récentes prévisions du ministère des Finances, le déficit devrait s’établir à 231,1 millions $ cette année. D’après le plan financier des libéraux en campagne électorale, le déficit pour 2017-2018 devrait être d’environ 181 millions $.

Les progressistes-conservateurs affirment cependant que l’équilibre budgétaire aurait dû être atteint il y a longtemps déjà, en raison surtout des hausses de taxes et d’impôts décrétées par le gouvernement dans ces précédents budgets.

La dette du Nouveau-Brunswick devrait atteindre 13,997 millions $ à la fin de l’exercice financier en cours.

Les libéraux ont décidé dans ce budget de ne pas avoir recours à un fonds de réserve en cas d’urgence pour ne pas faire gonfler artificiellement le budget, une pratique qui avait été dénoncée précédemment par la vérificatrice générale.

2. Les dépenses en santé

L’Acadie Nouvelle rapportait en primeur lundi qu’une hausse des dépenses en santé de 3,3 % ou d’environ 85 millions $ était prévue dans le budget. On ne sait cependant pas avec exactitude à quoi servira cet argent.

Cathy Rogers a confirmé en point de presse qu’une partie des 230 millions $ sur dix ans promis par Ottawa allait faire partie du budget. Cet argent doit servir à l’amélioration des soins à domicile pour les aînés et à la santé mentale.

Selon le Parti vert, le Nouveau-Brunswick dépense moins de 3 % de son budget en santé pour la santé mentale. Le chef du parti, David Coon, demande au gouvernement de faire passer cette proportion à 8 %.

3. Le financement des collèges et des universités

Le gouvernement provincial investira jusqu’à 5,4 % de plus dans certains secteurs de l’éducation postsecondaire, selon une source gouvernementale citée par la Presse canadienne. Le financement des collèges communautaires, la recherche, les «initiatives stratégiques» et l’aide financière aux étudiants des collègues et des universités seront notamment bonifiés.

Le financement public des universités est gelé depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement. Le gouvernement a annoncé récemment que «d’importantes sommes» allaient être mises de côté dans ce budget afin d’offrir aux universités une «faible augmentation» de leur financement.

Fredericton entend également financer différents «projets-pilotes» dans les universités selon leurs domaines d’expertise.

4. L’assistance aux garderies

Le gouvernement avait promis dans son discours du Trône d’en faire davantage pour aider financièrement les parents avec des enfants qui fréquentent la garderie.

Fredericton a laissé entendre lundi qu’il allait doubler le budget du Programme d’assistance au service de garderie pour le faire passer de 16 millions $ à plus de 30 millions $.

5. La lutte aux changements climatiques

Le gouvernement de Brian Gallant s’est engagé dans son nouveau plan de lutte aux changements climatiques à adopter un plan de tarification du carbone fait sur mesure pour le Nouveau-Brunswick au plus tard en 2018.

Il est peu probable que le budget tienne compte des revenus possibles de la tarification du carbone qui n’entrera surement pas en vigueur avant la seconde moitié de 2018.

La croissance ou la stagnation du budget accordé au Secrétariat des changements climatiques, la branche du gouvernement chargée de la mise en oeuvre du plan, devrait cependant signaler le sérieux des intentions du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement de la planète.

6. L’aide sociale

Malgré la hausse annuelle du prix des aliments, du logement et de l’électricité, les bénéficiaires de l’aide sociale n’ont pas eu droit à une augmentation de leur prestation depuis 2014.

Le gouvernement prévoit dévoiler au cours de la prochaine année son nouveau plan pour les familles qui aura entre autres pour objectif de réduire la pauvreté dans la province.

L’argent sera-t-il au rendez-vous mardi pour atteindre en partie l’un des ambitieux objectifs du gouvernement?

7. Les hauts fonctionnaires de l’Assemblée législative

Le budget des chiens de garde du pouvoir provincial est gelé depuis deux ans. La vérificatrice générale et la commissaire aux langues officielles, pour ne nommer que celles-là, réclament davantage de fonds pour s’acquitter de leur mandat.

Le gouvernement a également effectué récemment une réforme des mandats des hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative pour créer un nouveau commissaire à l’intégrité qui remplacera progressivement le commissaire aux conflits d’intérêts, la commissaire à l’accès à l’information et le registraire au lobbying.

Le défenseur des enfants et de la jeunesse a également hérité de nouvelles responsabilités auprès des aînés.

La journée de mardi pourrait marquer la sortie du désert pour certains hauts fonctionnaires indépendants ou créer de nouveaux casse-têtes pour d’autres.