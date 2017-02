De nouvelles voix s’élèvent contre la privatisation des services dans les hôpitaux

La privatisation prochaine des services non médicaux dans les hôpitaux néo-brunswickois continue de faire réagir. C’est au tour d’Égalité Santé en Français et de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick de monter aux barricades.

À la fin du mois de janvier, le ministère de la Santé a confirmé aux deux régies de santé son intention de confier au groupe privé Sodexo la tâche de gérer l’entretien ménager, les cuisines et le transport des patients.

Des négociations seront lancées prochainement pour conclure une entente de dix ans avec l’entreprise française. L’opération conduira à des licenciements aussi bien du côté d’Horizon qu’au sein de Vitalité avec la suppression de 280 postes équivalents à temps plein.

Le Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick et le PDG du réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, ont critiqué la décision. Voilà que l’organisme Égalité Santé en Français émet lui aussi de sérieuses réserves.

«On est en train de détruire nos hôpitaux à la pièce. Le premier ministre Gallant a pourtant promis d’épargner le système de santé», s’indigne son président, Dr Hubert Dupuis.

«Le ministre de la Santé opte pour l’option la plus dispendieuse. On va payer 15 à 20% de profit à une entreprise privée plutôt que d’investir dans les soins des patients, dit-il. Ce sont les travailleurs qui vont payer pour le profit de Sodexo et les services vont en souffrir.»

Lors de sa réunion de juin, le conseil d’administration de Vitalité avait voté à l’unanimité pour que la gestion de ces services demeure sous le contrôle du réseau de santé. La régie francophone estimait pouvoir réaliser 3 465 384$ d’économie de plus que Sodexo sur dix ans.

Selon le Dr Hubert Dupuis, le ministre de la Santé, Victor Boudreau, fait preuve d’ingérence en ne tenant pas compte de la recommandation des membres du conseil. «Le ministre Boudreau bafoue les membres élus de la communauté francophone», lance-t-il.

«On constate que la communauté francophone n’a pas de contrôle sur ses hôpitaux. Cette décision confirme que les hôpitaux sont sous la tutelle du ministère de la Santé qui fait ce qu’il veut. Cela va à l’encontre de nos droits et ce n’est pas acceptable.»

Il appelle le PDG Gilles Lanteigne à résister à toute privatisation. «S’il est vraiment contre, qu’il prenne des actions pour s’opposer à la volonté du ministre. S’il dit publiquement qu’il est contre et qu’il le fait, c’est qu’il est pour. Cela confirme qu’il est le serviteur du ministre de la Santé.»

Des services essentiels aux patients

Nancy Arseneau, coprésidente de la Coalition de la santé du Nouveau-Brunswick, se préoccupe des impacts qu’aura la privatisation sur les patients. Elle redoute une perte de la qualité des services qui passeront dans les mains du secteur privé.

«M. Boudreau ne semble pas comprendre que ce que mangent les patients pendant leur séjour à l’hôpital est un facteur important de leur guérison. M. Boudreau ne semble pas comprendre que le fait de vivre dans un environnement hospitalier propre fait aussi partie du rétablissement du patient.»

Elle doute que Sodexo soit en mesure de promouvoir une alimentation saine et locale. «Nous devons nous demander comment des aliments préparés à des kilomètres de distance, congelés, transportés puis réchauffés seront plus nutritifs que des aliments préparés sur place. Nous devons nous demander comment cette nourriture, achetée ailleurs, aidera nos propres producteurs d’aliments et l’initiative gouvernementale Achetez local», souligne-t-elle..

La privatisation pourrait signifier une perte de contrôle sur les services de restauration, de transport et d’entretien, craint Nancy Arseneau. Elle demande au gouvernement de faire marche arrière.

«Les décisions prises quant à ces services ne tiendront pas compte des gestionnaires locaux et elles seront prises par le secteur privé. Le public et les contribuables n’auront pas leur mot à dire et n’auront aucune information. De plus, si les citoyens veulent se plaindre auprès de leurs députés, ils se feront répondre que cela ne fait pas partie de leurs responsabilités. Et les patients? Vers qui se tourneront-ils s’ils ne sont pas satisfaits?»