Institut de Memramcook: sauvetage historique par le gouvernement provincial [vidéo]

L’institut de Memramcook est sauvé. Le gouvernement provincial investira près de 25 millions $ au cours des quatre prochaines années pour la préservation de l’ancien Collège Saint-Joseph, dont 5 millions $ figureront dans le budget à être déposé en chambre mardi. Les travaux commenceront dès cet été.

C’est le premier ministre lui-même qui en a fait l’annonce, lundi soir. Il sont plus de 400 à s’être déplacé pour être témoins de cette annonce historique. Voilà bien longtemps que l’édifice patrimonial a accueilli autant de personnes à la fois.

«L’Institut de Memramcook a contribué de façon majeure à l’économie du Sud-Est, du Nouveau-Brunswick et du village de Memramcook. Il revêt donc une importance historique pour tous les Acadiens», a indiqué Brian Gallant.

Les fonds seront utilisés pour donner vie au projet ambitieux du Groupe de travail du complexe de Memramcook, dont l’Acadie Nouvelle rapportait en exclusivité le 29 janvier.

Selon la vision du comité, l’édifice serait rebaptisé Place du Vieux collège et serait rénové de manière à accueillir une pléiade de locataires et de services. Le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ainsi que des entreprises privées et communautaires y trouveraient un toit pour abriter leurs bureaux. L’Ancienne Chapelle serait préservée et des locaux seraient disponibles à la population.

Une partie de l’Institut de Memramcook devra toutefois être démolie, cette réparation ayant été jugée trop coûteuse. Le hangar à bois, l’édifice Belcourt et l’aile ouest du bâtiment principal seraient tous jetés à terre.

Toujours selon les recommandations du Groupe de travail, l’espace total du complexe Memramcook passerait de 165 000 pieds carrés à 92 000.

Le projet est estimé à 32,5 millions $.

Le premier ministre n’a pas voulu indiquer si le gouvernement fédéral serait en mesure de financer le manque à gagner ou si certains aspects du projet seront abandonnés.

«Nous sommes convaincus que l’annonce d’aujourd’hui permettra de sauvegarder cet important édifice», s’est-il contenté de répondre.

Pour le maire de Memramcook, Michel Gaudet, il est difficile de verbaliser la joie qu’il ressent.

«C’est un énorme investissement pour notre village. Dire que nous sommes reconnaissants, c’est peu dire. Je suis particulièrement heureux que monsieur le premier ministre réalise toute l’importance de la valeur patrimoniale de l’Institut de Memramcook.»

Le directeur de l’école À Abbey-Landry et l’une des têtes dirigeantes du mouvement de sauvegarde de l’ancien Collège Saint-Joseph, Pierre Roy, parle d’un rêve devenu réalité.

«Tous les efforts qui ont été mis dans ceci par les membres de la communauté pour tenter de sauver notre patrimoine ont mené à cette annonce historique. Je ne pourrais pas être plus heureux. C’est incroyable.»

Le pire est évité

Si la sauvegarde de l’Institut de Memramcook est aujourd’hui assurée, son avenir était jusqu’à présent incertain.

La faillite de l’organisme qui l’administrait, le 5 juillet 2013, avait forcé le gouvernement à prendre la relève. Les réunions publiques se sont aussitôt multipliées pour décider du sort de l’édifice patrimonial, construit en 1864.

En février 2014, l’ancien gouvernement conservateur de David Alward a choisi de le mettre en vente. Deux mois plus tard, une vente aux enchères a eu lieu, se souvient Pierre Roy.

«C’était un moment très douloureux pour la municipalité. Nous sommes parvenus à sauver quelques artéfacts précieux, mais nous avons beaucoup perdu cette journée-là.»

En septembre 2015, soit près d’un an après l’élection du présent gouvernement libéral de Brian Gallant, un comité de travail provincial sur l’avenir de l’Institut de Memramcook a été mis sur pieds. Les membres ont produit un document de recommandation, qui a été présenté au ministre Roger Melanson, en avril 2016.

Bref historique

Situé sur la butte à Pétard, en plein cœur de Memramcook, le Collège Saint-Joseph a été fondé en 1864 par le père Camille Lefebvre, de la congrégation de Sainte-Croix. Étant la première institution d’éducation postsecondaire francophone en Acadie, l’établissement est devenu un des symboles de l’entrée du peuple acadien dans la modernité.

En 1963, le Collège Saint-Joseph s’est associé à l’Université de Moncton, nouvellement fondée. Le campus de Memramcook a fermé ses portes en 1972, laissant comme seul occupant l’Institut de Memramcook, une école de langue jumelée à un hôtel qui y avait emménagé en 1966.

Les locaux ont continuellement changé de mains au fil des ans, jusqu’à la faillite de l’organisme qui l’administrait, en 2013.

Le gouvernement provincial en a alors pris la charge. Plus de 550 000$ en fonds publics ont été engloutis dans l’ancien Collège Saint-Joseph pour en assurer le budget de fonctionnement.