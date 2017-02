Les plaintes pour agressions sexuelles sont plus susceptibles d’être considérées non fondées au N.-B.

Les plaintes de victimes néo-brunswickoises d’agressions sexuelles sont plus susceptibles d’être classées non fondées que celles dans tous les autres provinces et territoires du pays.

Le Nouveau-Brunswick a le taux d’allégations d’agression sexuelle désignées comme non fondées le plus élevé au pays, a dévoilé en fin de semaine une enquête exhaustive du Globe & Mail.

De 2010 à 2014, les forces policières de la province ont conclu que près du tiers des crimes sexuels allégués (32%) n’ont pas eu lieu. Les Territoires-du-Nord-Ouest (30%), le Nunavut (28%) et l’Île-du-Prince-Édouard (27%) suivent dans l’ordre. La moyenne nationale est à 19%.

«Ce n’est pas un résultat qui est souhaitable au Nouveau-Brunswick, et ça doit appeler à une remise en question. On sait qu’en général, une victime sur 10 porte plainte à la police. Si cette victime-là a moins de chance d’être entendue – d’être prise au sérieux – ici qu’ailleurs au pays, c’est encore plus dommage pour nous», mentionne Marie-Andrée Pelland, professeure de criminologie de l’Université de Moncton.

On apprend notamment que le taux d’allégations désignées comme non fondées est très élevé à Saint-Jean (51%), mais plus bas à Fredericton (16%). La GRC Codiac, dans le Grand Moncton, a un taux de 33%, alors que le service municipal de Bathurst en a un de 39%. Campbellton est à 39%, Miramichi, 28% et Edmundston, 22%.

Mme Pelland remarque que certaines grandes villes, dont Toronto, ont réussi à maintenir un taux de désignations non fondées relativement bas grâce à des unités spécialisées dans les crimes sexuels.

«Les membres sont formés pour accueillir les victimes et utilisent des techniques d’entrevue particulières pour obtenir de la preuve. C’est peut-être ça qui manque au Nouveau-Brunswick comparativement aux grandes villes canadiennes.»

Une recherche approfondie est nécessaire afin de connaître la cause exacte du phénomène au Nouveau-Brunswick. Mme Pelland explique que plusieurs hypothèses peuvent être avancées, dont «l’application trop serrée du code judiciaire» et la possibilité que «les policiers n’aient pas une écoute attentive pour ce genre de plaintes».

Le quotidien national Globe & Mail a étudié la question pendant 20 mois avant de publier le fruit de ses travaux, samedi. L’équipe a formulé plus de 250 demandes d’information touchant 1100 juridictions et effectué des dizaines d’entrevues.

Le dossier décrit notamment la mésaventure d’une dénommée Ava, étudiante à Western University de London, en Ontario, qui n’a pas été cru par un enquêteur de la force policière locale quand elle lui a raconté qu’un autre étudiant l’avait violé lors d’une fête étudiante.

Peur de ne pas être crue

Près de 60% des clients de Pascale Sonier, sexologue et travailleuse sociale à Tracadie, sont victimes d’agression sexuelle. La majorité d’entre elles choisissent de ne pas porter plainte à la GRC, par peur de ne pas être crues.

Et celles qui décident de tout rapporter aux forces de l’ordre doivent subir un interrogatoire. Passer au travers de ce processus prend une bonne dose de courage, selon Mme Sonier.

«Les gens qui sont impliqués dans une enquête d’agression sexuelle et qui répondent aux questions (lors d’un interrogatoire) doivent pratiquement se mettre à nu devant un agent de la paix. J’aimerais que les gens fassent cette réflexion: imaginez raconter à un étranger tous les détails de la dernière relation sexuelle que vous avez eue.»

Pour cette raison, et parce que de telles allégations créent souvent des frictions dans les familles et dans la communauté, Mme Sonier soutient qu’«habituellement, quand une victime dit qu’elle a été agressée, c’est vrai».

Diverses études effectuées en Amérique du Nord, en Angleterre et en Australie situent le pourcentage de fausses allégations d’agressions sexuelles entre 2% et 8%.

La présomption d’innocence

Dans certains cas, les enquêteurs ou les procureurs de la Couronne jugent qu’il n’y a pas assez de preuves pour déposer des accusations contre un suspect. Sans preuve physique et sans témoin, c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre.

«À la fin de la journée, il y a la présomption d’innocence. C’est pourquoi ça prend une preuve concrète. S’il n’y a plus de lésions vaginales, il y avait peut-être des témoins qui ont entendu la victime dire “non”. Mais s’il n’y a personne qui a vu l’acte, et personne qui n’a vu le suspect et la victime ensemble, c’est plus difficile d’établir des preuves», explique Kristal LeBlanc, directrice générale du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour de Shediac.

Mme LeBlanc suggère aux victimes d’agressions sexuelles de se rendre à l’hôpital dès que possible, idéalement sans avoir pris une douche, afin de subir un examen médico-légal. Elle suggère d’amener tous ses vêtements dans un couvre-oreiller, et d’éviter les sacs en plastique, qui tuent les spermatozoïdes.

Elle suggère aussi aux hommes et aux femmes d’éviter les situations où il sera plus difficile d’établir s’il y a consentement.

«Dans le cas de relations sexuelles sous l’influence d’alcool, il y a-t-il vraiment eu consentement? Ça peut ruiner la vie des deux. Le lendemain matin, lui pensait qu’il y avait eu consentement. Elle se réveille sans vêtements et elle ne se souvient de rien.»

«Ce n’est pas juste une question de dire aux femmes quoi faire quand ça arrive, mais de prévenir ces situations en engageant la communauté dans un dialogue.»