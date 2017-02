Prestation des services intégrés: un modèle qui s’étend dans les régions Chaleur et Miramichi

Brian Kenny, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. - Archives

Le modèle de prestation des services intégrés, qui répond aux besoins des enfants et des jeunes à risque, s’étend dans les régions Chaleur et Miramichi.

Les équipes d’intervention et de soutien comprennent des professionnels des ministères de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, du Développement social, de la Santé ainsi que du ministère de la Sécurité publique.

Cette approche vise à une meilleure collaboration entre les différents intervenants qui œuvrent auprès des jeunes de la maternelle à la douzième année lorsque ceux-ci font face à des problèmes familiaux, comportementaux et de santé mentale. Elle permet ainsi d’offrir un accès rapide aux services.

Les bureaux seront établis à l’École secondaire Népisiguit (ESN) à Bathurst pour les régions Chaleur-Restigouche et à l’établissement Dr. Losier Middle School, à Miramichi.

«Il y a 28 personnes à Bathurst qui vont travailler avec des jeunes ayant de problèmes de santé mentale. Ça va beaucoup aider pour la prévention et l’éducation dans les écoles anglophones et francophones. Ça permet aussi de disposer très rapidement des ressources pour accompagner ceux qui sont confrontés à ces problèmes», a expliqué Brian Kenny, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance qui a vérifié l’avancée des travaux des bureaux à l’ESN, lundi.

Le projet-pilote a pris son envol il y a cinq ans, d’abord dans la Péninsule acadienne pour le nord et à Charlotte, pour le sud de la province. Les services sont, depuis, également disponibles dans les régions de Saint-Jean et de Sussex.

«Le service est maintenant disponible dans 146 écoles dans la province. Nous investissons beaucoup d’argent dans ce dossier qui vient en aide aux jeunes et nous allons l’étendre dans la prochaine année. C’est un très bon modèle et les autres provinces vont le copier», assure le ministre Kenny.

Même si les rénovations des locaux à l’ESN ne seront pas terminées avant au moins un mois, le programme est déjà proposé.

Cette initiative s’inscrit dans les plans d’éducation, les stratégies de réduction de la criminalité, de même que le Plan d’action pour la santé mentale. Elle s’est mérité le prix national IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur public pour 2016.