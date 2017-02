Une Restigouchoise candidate à l’émission MasterChef Canada

May Nazair lors de son passage à l'émission MasterChef. - Gracieuseté MasterChef, CTV

Le Restigouche sera représenté au sein de la prochaine cohorte de l’émission culinaire MasterChef Canada.

May Nazair de Campbellton figure en effet parmi les 24 finalistes de cette série de 12 épisodes devant être diffusée à compter du 2 mars prochain, sur les ondes de CTV. Elle sera non seulement la seule Néo-Brunswickoise à prendre part à ce concours, mais également la seule représentante des Maritimes, la majorité des candidats provenant de l’Ontario et de l’Ouest.

Coup sur coup agente de développement, directrice du YMCA de Campbellton et aujourd’hui adjointe administrative au sein de la compagnie Zenabis, May Nazair n’a rien d’une cuisinière professionnelle. En fait, travailler dans un restaurant ou ouvrir son propre établissement ne lui dit rien.

«Je n’ai jamais travaillé en hôtellerie ni en restauration. J’adore tout simplement cuisiner, mais je ne veux pas en faire une carrière pour autant. Je veux que ça reste une activité à laquelle je m’adonne pour le plaisir. Je cuisine beaucoup, c’est une passion. C’est tant mieux parce qu’à la maison, j’ai un fils et un mari qui jouent tous deux au hockey. Ils mangent donc beaucoup… C’est une chance que j’aime cuisiner», dit-elle en riant.

Comme plusieurs milliers de cuisiniers amateurs des quatre coins du pays, Mme Nazair a pris part à la sélection de MasterChef Canada l’automne dernier. Son «audition» avait lieu à Halifax.

Visiblement, les juges ont été séduits par son plat puisqu’elle a été conviée à l’étape suivante, la sélection finale à Toronto. Pour l’occasion, celle-ci a cuisiné un plat aux saveurs du Moyen-Orient, un Maklouba d’agneau et aubergine.

C’est à ce plat qu’elle doit sa sélection parmi le groupe sélect des 24 finalistes. «C’est une vieille recette culturelle qui me vient de ma grand-mère», raconte-t-elle.

Car il faut le dire, si Mme Nazair représente le Restigouche et le Nouveau-Brunswick à ce concours, celle-ci est originaire de Palestine et cette provenance se goûte. «Tous mes plats ont une petite saveur unique en lien avec ma culture», explique-t-elle.

Si elle ne veut pas son propre restaurant, la candidate restigouchoise caresse néanmoins un rêve: confectionner son propre livre de cuisine. Un rêve à portée de main, surtout maintenant qu’elle possède une certaine notoriété culinaire.

Les épisodes de la série ayant tous été tournés, Mme Nazair en sait plus qu’elle ne peut en dire sur son sort. Les intéressés pourront suivre son aventure sur les ondes de CTV le mois prochain.

«La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai vraiment apprécié mon expérience. J’ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m’a permis d’apprendre beaucoup de choses sur la cuisine, en plus de me permettre de rencontrer des gens vraiment passionnés comme moi de partout au pays», confie-t-elle.