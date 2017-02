Verglas: les soldats quittent avec le sentiment du devoir accompli

C’est mission accomplie pour les 200 membres Forces armées canadiennes. Les militaires commencent tranquillement à se retirer de la Péninsule acadienne après avoir été déployés dans la région le 30 janvier pour donner un important coup de main lors de la crise du verglas.

Un premier groupe de 70 soldats a quitté la Péninsule acadienne dimanche. Le retrait va se poursuivre progressivement et d’ici mercredi, il ne devrait plus rester de soldats dans la région, fait savoir le major Yoann Leclerc-Desjardins.

Le major Leclerc-Desjardins dresse un bilan positif de l’intervention. En plus de livrer du matériel d’urgence, les 200 membres des Forces armées canadiennes ont participé à la remise en état du réseau routier en retirant du débris des routes. Cela a permis à Énergie NB de travailler plus rapidement.

Un aéronef de patrouille maritime CP-140 Aurora, basé à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, a aussi été envoyé pour cartographier et déterminer l’ampleur des dommages aux infrastructures de la région.

Les militaires ont également effectué environ 5400 visites à domicile. Le porte-à-porte a permis d’éviter des tragédies.

Un jour, ils ont secouru in extremis des gens qui présentaient des signes d’intoxication au monoxyde de carbone. Ils ont aussi pu venir en aide à une femme âgée de 63 ans qui souffrait d’hypothermie. Après six jours sans électricité, sa température corporelle était descendue à 35,3°C.

Le sergent Ben Hoquet, qui a grandi à Tracadie et à Edmundston, a conduit cette femme vers une église locale où elle a pu prendre une douche et un repas chaud. À son retour à la maison, elle a reçu des couvertures et des appareils de chauffage portatif. Une génératrice a été fournie grâce à des pompiers volontaires.

«Le lendemain, ils sont retournés vérifier. Elle allait mieux. Je suis très fier des gars», dit le major Leclerc-Desjardins.

Les Forces armées canadiennes sont arrivées en grand nombre à Lamèque au septième jour de la crise de verglas après avoir reçu une demande d’assistance du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C’est à Lamèque où ils ont établi un poste de commandement à l’École communautaire Soeur-Saint-Alexandre. D’autres postes ont été mises sur pied sur l’île Miscou et à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

«Il y a des choses que je n’oublierai jamais. Certains maires et d’autres représentants des municipalités avaient des larmes aux yeux lorsqu’ils ont su qu’on arrivait. Ça leur a enlevé un gros stress. Ils étaient brûlés. Ça faisait presque une semaine qu’ils travaillaient sans arrêt. Il n’y avait pas assez de gens pour faire du porte-à-porte. Certaines personnes, on les a envoyés chez eux pour se coucher. Ça faisait plusieurs jours qu’ils n’avaient pas vraiment dormi.»

Parmi les 200 soldats déployés à Lamèque, certains étaient à leur première expérience concrète sur le terrain. Tous étaient fiers de venir dans la Péninsule acadienne, affirme le major Leclerc-Desjardins. Maintenant que la crise du verglas est terminée, la plupart des militaires retournent à la base militaire de Gagetown, où ils poursuivront les entraînements. Une centaine d’entre eux partiront à Goose Bay, en Nouvelle-Écosse, dans quelques semaines pour d’autres exercices militaires. n

Le major Yoanne Leclerc-Desjardins des Forces armées canadiennes. – Acadie Nouvelle: David Caron