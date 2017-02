525 000$ seront investis au mont Carleton

Afin de bonifier l’offre touristique du parc provincial Mont Carleton, le gouvernement provincial prévoit injecter plus d’un demi-million de dollars dans la construction d’un centre de découvertes.

Le gouvernement Gallant veut visiblement faire du parc du Mont Carleton le pivot de l’industrie touristique au Restigouche-Ouest.

Après les projets d’électrification et d’amélioration des sentiers de motoneige avec mise sur pied d’un relais, Fredericton sort de nouveau son carnet de chèques et annonce un investissement de 525 000$ pour l’aménagement d’un centre de découvertes.

Cette infrastructure sera construite près du terrain de camping du ruisseau Armstrong. Il s’agira en quelque sorte d’un centre d’interprétation destiné à renseigner le public sur la faune et la flore que l’on retrouve dans le parc.

«Ça va apporter une dimension éducative qui manquait au parc, une expérience supplémentaire qui pourra être proposée aux touristes et campeurs, mais aussi la population locale qui veut s’instruire davantage sur son environnement», explique le député de Restigouche-Ouest, Gilles LePage.

Il note que ce centre cadrera bien avec celui Campbellton traitant de la rivière Restigouche.

«Nous aurons donc à proximité deux infrastructures touristiques misant sur les expériences et l’éducation face à ce qui nous entoure», ajoute-t-il.

Le centre de découvertes servira également de lieu de rassemblement pour les évènements sociaux et de divertissement.

Fait à souligner, l’endroit sera également doté en permanence d’un télescope. Car il faut dire que le parc possède la désignation «réserve de ciel étoilé» de la Société royale d’astronomie du Canada, ce qui signifie qu’il s’agit d’un lieu hautement recommandé pour l’observation d’étoiles.

«On est vraiment content de pouvoir aller de l’avant avec ce projet. C’est important selon moi d’apporter ce genre de valeur ajoutée au parc si l’on veut continuer d’attirer de plus en plus de touristes dans le secteur. Le tourisme est important pour notre économie et nos collectivités et ça, notre gouvernement le comprend très bien. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons augmenté de 17,6 % le budget en tourisme pour la province», exprime le député.

À la Ville de Saint-Quentin, on applaudit chaleureusement cet investissement.

«C’est une excellente nouvelle, car le parc constitue un attrait touristique essentiel pour nos communautés», exprime la mairesse de l’endroit, Nicole Somers.

Mais au-delà de l’argent, c’est surtout la vision du ministère du Tourisme de vouloir développer le parc qui est bien accueilli.

«Ça fait des années que l’on cri haut et fort que des investissements sont nécessaires afin de développer le parc. Et finalement on nous entend. On est vraiment sur la même page à ce sujet avec le gouvernement en place. On partage une vision commune. Comme nous, ils voient que le parc est une richesse qui n’est pas exploitée à sa juste valeur. Ils voient l’intérêt d’investir dans le parc. Ce n’est pas de l’argent tiré par les fenêtres, ce sont des investissements qui vont rapporter à long terme», ajoute Mme Somers.

Le parc provincial du Mont Carleton est le plus vaste de la province (17 000 hectares) et compte le haut sommet des Maritimes. Réputé pour son état naturel (sauvage), il est fréquenté par les amateurs de randonnée, de camping et de pêche.